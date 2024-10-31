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Песков отметил нервозность Киева из-за динамики на фронте

Песков отметил нервозность Киева из-за динамики на фронте - 31.10.2024, ПРАЙМ

Песков отметил нервозность Киева из-за динамики на фронте

Украинское руководство проявляет изрядную нервозность из-за динамики на линии фронта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T12:40+0300

2024-10-31T12:40+0300

2024-10-31T12:40+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Украинское руководство проявляет изрядную нервозность из-за динамики на линии фронта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам пресс-секретаря российского лидера, динамика на фронте всем понятно и вполне очевидна."Ее (динамику на фронте - ред.) все хорошо видят, и у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют – это первое. На фоне этой динамики, конечно, киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность – это второе", - сказал Песков журналистам.Ранее издание New York Times, ссылаясь на американских чиновников, написало, что пункт "мирного плана" Зеленского о "неядерном сдерживании" России подразумевал передачу Киеву дальнобойных ракет "Томагавк". При этом отмечается, что Зеленский просил оставить этот пункт в секрете и озвучивал его публично.

https://1prime.ru/20241028/gruziya-852467324.html

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