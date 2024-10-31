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Песков отметил нервозность Киева из-за динамики на фронте - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Песков отметил нервозность Киева из-за динамики на фронте
Песков отметил нервозность Киева из-за динамики на фронте - 31.10.2024, ПРАЙМ
Песков отметил нервозность Киева из-за динамики на фронте
Украинское руководство проявляет изрядную нервозность из-за динамики на линии фронта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T12:40+0300
2024-10-31T12:40+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Украинское руководство проявляет изрядную нервозность из-за динамики на линии фронта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам пресс-секретаря российского лидера, динамика на фронте всем понятно и вполне очевидна."Ее (динамику на фронте - ред.) все хорошо видят, и у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют – это первое. На фоне этой динамики, конечно, киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность – это второе", - сказал Песков журналистам.Ранее издание New York Times, ссылаясь на американских чиновников, написало, что пункт "мирного плана" Зеленского о "неядерном сдерживании" России подразумевал передачу Киеву дальнобойных ракет "Томагавк". При этом отмечается, что Зеленский просил оставить этот пункт в секрете и озвучивал его публично.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
12:40 31.10.2024
 
Песков отметил нервозность Киева из-за динамики на фронте

Песков: Киев начинает проявлять изрядную нервозность на фоне динамики на фронтах

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
© POOL
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Украинское руководство проявляет изрядную нервозность из-за динамики на линии фронта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, динамика на фронте всем понятно и вполне очевидна.
"Ее (динамику на фронте - ред.) все хорошо видят, и у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют – это первое. На фоне этой динамики, конечно, киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность – это второе", - сказал Песков журналистам.
Ранее издание New York Times, ссылаясь на американских чиновников, написало, что пункт "мирного плана" Зеленского о "неядерном сдерживании" России подразумевал передачу Киеву дальнобойных ракет "Томагавк". При этом отмечается, что Зеленский просил оставить этот пункт в секрете и озвучивал его публично.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
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