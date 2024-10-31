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КНДР запустила новую межконтинентальную баллистическую ракету

КНДР запустила новую межконтинентальную баллистическую ракету - 31.10.2024, ПРАЙМ

КНДР запустила новую межконтинентальную баллистическую ракету

КНДР заявила, что запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Об этом сообщили государственные СМИ республики. | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T06:46+0300

2024-10-31T06:46+0300

2024-10-31T06:47+0300

кндр

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СЕУЛ, 31 окт – ПРАЙМ. КНДР заявила, что запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Об этом сообщили государственные СМИ республики.Ким Чен Ын подчеркнул, что "запуск МБР демонстрирует решимость противостоять врагам". По его словам, "ничто не изменит" политику республики по укреплению своего ядерного потенциала. Ракета была запущена примерно в 7.10 (1.10 мск) из района Пхеньяна в направлении Японского моря. По данным японского правительства, дальность полета МБР составила 1000 километров, высота – 7000 километров.Также отмечалось, что высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков.

https://1prime.ru/20241031/soglashenie-852518456.html

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кндр, ким чен ын, оружие, испытания ядерных ракет кндр