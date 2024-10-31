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Сбербанк за девять месяцев нарастил средства и кредиты физлиц и компаний

Сбербанк за девять месяцев нарастил средства и кредиты физлиц и компаний - 31.10.2024, ПРАЙМ

Сбербанк за девять месяцев нарастил средства и кредиты физлиц и компаний

Сбербанк за январь-сентябрь 2024 года нарастил кредиты физлицам на 12,4%, компаниям - на 13,9%, сообщается в отчетности крупнейшего российского банка по МСФО. | 31.10.2024, ПРАЙМ

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россия

сбербанк

кредит

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Сбербанк за январь-сентябрь 2024 года нарастил кредиты физлицам на 12,4%, компаниям - на 13,9%, сообщается в отчетности крупнейшего российского банка по МСФО.Так, по состоянию на 30 сентября общий объем розничных кредитов банка составил 18,075 триллиона рублей, корпоративных - 26,547 триллиона рублей.Общий объем кредитования вырос с начала года на 13,3% - до 44,622 триллиона рублей.Также уточняется, что средства населения в Сбербанке за январь-сентябрь увеличились на 15% и по состоянию на 30 сентября составили 26,333 триллиона рублей, средства корпоративных клиентов выросли на 19,9% - до 16,529 триллиона."Средства физических лиц превысили 26,3 триллиона рублей, показав рост на 2,8% за квартал (+1,9% без учета валютной переоценки), или на 15,0% с начала года... Средства юридических лиц выросли на 8,6% за квартал (+7,8% без учета валютной переоценки), или на 19,9% с начала года (+22,7% без учета валютной переоценки), превысив 16,5 триллиона рублей", - говорится также в сообщении компании.

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россия, сбербанк, кредит