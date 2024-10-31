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Сбербанк за девять месяцев нарастил средства и кредиты физлиц и компаний - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк за девять месяцев нарастил средства и кредиты физлиц и компаний
Сбербанк за девять месяцев нарастил средства и кредиты физлиц и компаний - 31.10.2024, ПРАЙМ
Сбербанк за девять месяцев нарастил средства и кредиты физлиц и компаний
Сбербанк за январь-сентябрь 2024 года нарастил кредиты физлицам на 12,4%, компаниям - на 13,9%, сообщается в отчетности крупнейшего российского банка по МСФО. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T10:04+0300
2024-10-31T10:13+0300
россия
сбербанк
кредит
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Сбербанк за январь-сентябрь 2024 года нарастил кредиты физлицам на 12,4%, компаниям - на 13,9%, сообщается в отчетности крупнейшего российского банка по МСФО.Так, по состоянию на 30 сентября общий объем розничных кредитов банка составил 18,075 триллиона рублей, корпоративных - 26,547 триллиона рублей.Общий объем кредитования вырос с начала года на 13,3% - до 44,622 триллиона рублей.Также уточняется, что средства населения в Сбербанке за январь-сентябрь увеличились на 15% и по состоянию на 30 сентября составили 26,333 триллиона рублей, средства корпоративных клиентов выросли на 19,9% - до 16,529 триллиона."Средства физических лиц превысили 26,3 триллиона рублей, показав рост на 2,8% за квартал (+1,9% без учета валютной переоценки), или на 15,0% с начала года... Средства юридических лиц выросли на 8,6% за квартал (+7,8% без учета валютной переоценки), или на 19,9% с начала года (+22,7% без учета валютной переоценки), превысив 16,5 триллиона рублей", - говорится также в сообщении компании.
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россия, сбербанк, кредит
РОССИЯ, Сбербанк, кредит
10:04 31.10.2024 (обновлено: 10:13 31.10.2024)
 
Сбербанк за девять месяцев нарастил средства и кредиты физлиц и компаний

Сбербанк в 2024 года нарастил кредиты физлицам на 12,4%, компаниям - на 13,9%

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип Сбера
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Сбербанк за январь-сентябрь 2024 года нарастил кредиты физлицам на 12,4%, компаниям - на 13,9%, сообщается в отчетности крупнейшего российского банка по МСФО.
Так, по состоянию на 30 сентября общий объем розничных кредитов банка составил 18,075 триллиона рублей, корпоративных - 26,547 триллиона рублей.
Общий объем кредитования вырос с начала года на 13,3% - до 44,622 триллиона рублей.
Также уточняется, что средства населения в Сбербанке за январь-сентябрь увеличились на 15% и по состоянию на 30 сентября составили 26,333 триллиона рублей, средства корпоративных клиентов выросли на 19,9% - до 16,529 триллиона.
"Средства физических лиц превысили 26,3 триллиона рублей, показав рост на 2,8% за квартал (+1,9% без учета валютной переоценки), или на 15,0% с начала года... Средства юридических лиц выросли на 8,6% за квартал (+7,8% без учета валютной переоценки), или на 19,9% с начала года (+22,7% без учета валютной переоценки), превысив 16,5 триллиона рублей", - говорится также в сообщении компании.
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