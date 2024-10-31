https://1prime.ru/20241031/svo-852528886.html

"Власть не реагирует". На Украине заявили о развале фронта

"Власть не реагирует". На Украине заявили о развале фронта - 31.10.2024, ПРАЙМ

"Власть не реагирует". На Украине заявили о развале фронта

Украина каждый день теряет один населенный пункт за другим, и киевские власти не способны ничего этому противопоставить. Такое заявление в беседе с... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T15:15+0300

2024-10-31T15:15+0300

2024-10-31T15:34+0300

спецоперация на украине

украина

фронт

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Украина каждый день теряет один населенный пункт за другим, и киевские власти не способны ничего этому противопоставить. Такое заявление в беседе с экс-депутатом Рады Бориславом Березой сделал бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко."Все мы живем под давлением ежедневных сообщений о том, что россияне заняли еще один, еще один и еще один населенный пункт, - заявил Луценко, после чего констатировал: - Все мы видим, что власть на это не реагирует никак".При этом экс-прокурор отметил, что телевидение Украины рассказывает о чем угодно, но не о том, как обстоят дела в действительности. "Ситуация уже перерастает из критической в то, что генерал Марченко назвал развалом фронта", — заключил он.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.

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украина, фронт, оценка