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"Власть не реагирует". На Украине заявили о развале фронта
"Власть не реагирует". На Украине заявили о развале фронта - 31.10.2024, ПРАЙМ
"Власть не реагирует". На Украине заявили о развале фронта
Украина каждый день теряет один населенный пункт за другим, и киевские власти не способны ничего этому противопоставить. Такое заявление в беседе с... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T15:15+0300
2024-10-31T15:15+0300
2024-10-31T15:34+0300
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Украина каждый день теряет один населенный пункт за другим, и киевские власти не способны ничего этому противопоставить. Такое заявление в беседе с экс-депутатом Рады Бориславом Березой сделал бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко."Все мы живем под давлением ежедневных сообщений о том, что россияне заняли еще один, еще один и еще один населенный пункт, - заявил Луценко, после чего констатировал: - Все мы видим, что власть на это не реагирует никак".При этом экс-прокурор отметил, что телевидение Украины рассказывает о чем угодно, но не о том, как обстоят дела в действительности. "Ситуация уже перерастает из критической в то, что генерал Марченко назвал развалом фронта", — заключил он.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.
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украина, фронт, оценка
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, фронт, оценка
"Власть не реагирует". На Украине заявили о развале фронта
Офицер ВСУ заявил о развале фронта и ежедневных потерях территории
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Украина каждый день теряет один населенный пункт за другим, и киевские власти не способны ничего этому противопоставить. Такое заявление в беседе с экс-депутатом Рады Бориславом Березой сделал бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко.
"Все мы живем под давлением ежедневных сообщений о том, что россияне заняли еще один, еще один и еще один населенный пункт, - заявил Луценко, после чего констатировал: - Все мы видим, что власть на это не реагирует никак".
При этом экс-прокурор отметил, что телевидение Украины рассказывает о чем угодно, но не о том, как обстоят дела в действительности.
"Ситуация уже перерастает из критической в то, что генерал Марченко назвал развалом фронта", — заключил он.
Названный революционным оружием дрон разбил колонну ВСУ
Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России
из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.