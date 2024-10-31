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"Нет ответа". Офицер США поразился действиям ВСУ - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Нет ответа". Офицер США поразился действиям ВСУ
"Нет ответа". Офицер США поразился действиям ВСУ - 31.10.2024, ПРАЙМ
"Нет ответа". Офицер США поразился действиям ВСУ
Продолжение боевых действий на Украине не имеет для нее смысла. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works заявил подполковник Вооруженных сил... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T21:44+0300
2024-10-31T21:46+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Продолжение боевых действий на Украине не имеет для нее смысла. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works заявил подполковник Вооруженных сил Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис.В частности, он отметил: "Война проиграна на Украине. Все кончено. Она еще воюет, но это уже мертвец".По оценке Дэвиса, украинская армия не может удержать даже то, чем страна владеет в данный момент, а о возвращении утраченных территорий не может быть и речи. И если сохранится тот темп наступления, который ВС России демонстрирует на сегодняшний день, то Украина, как считает американский подполковник, будет полностью разрушена."Так зачем же продолжать жертвовать собой, если нет хорошего исхода? У меня нет ответа на этот вопрос, я действительно удивлен", — подытожил Дэвис.
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всу, сво, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, СВО, экспертное мнение
21:44 31.10.2024 (обновлено: 21:46 31.10.2024)
 
"Нет ответа". Офицер США поразился действиям ВСУ

Офицер ВС США Дэвис удивился, что ВСУ продолжают воевать, хотя это бессмысленно

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Продолжение боевых действий на Украине не имеет для нее смысла. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works заявил подполковник Вооруженных сил Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
В частности, он отметил: "Война проиграна на Украине. Все кончено. Она еще воюет, но это уже мертвец".
По оценке Дэвиса, украинская армия не может удержать даже то, чем страна владеет в данный момент, а о возвращении утраченных территорий не может быть и речи. И если сохранится тот темп наступления, который ВС России демонстрирует на сегодняшний день, то Украина, как считает американский подполковник, будет полностью разрушена.
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"Так зачем же продолжать жертвовать собой, если нет хорошего исхода? У меня нет ответа на этот вопрос, я действительно удивлен", — подытожил Дэвис.
 
Спецоперация на УкраинеВСУСВОэкспертное мнение
 
 
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