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"Нет ответа". Офицер США поразился действиям ВСУ
"Нет ответа". Офицер США поразился действиям ВСУ - 31.10.2024, ПРАЙМ
"Нет ответа". Офицер США поразился действиям ВСУ
Продолжение боевых действий на Украине не имеет для нее смысла. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works заявил подполковник Вооруженных сил... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T21:44+0300
2024-10-31T21:44+0300
2024-10-31T21:46+0300
спецоперация на украине
всу
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экспертное мнение
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Продолжение боевых действий на Украине не имеет для нее смысла. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works заявил подполковник Вооруженных сил Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис.В частности, он отметил: "Война проиграна на Украине. Все кончено. Она еще воюет, но это уже мертвец".По оценке Дэвиса, украинская армия не может удержать даже то, чем страна владеет в данный момент, а о возвращении утраченных территорий не может быть и речи. И если сохранится тот темп наступления, который ВС России демонстрирует на сегодняшний день, то Украина, как считает американский подполковник, будет полностью разрушена."Так зачем же продолжать жертвовать собой, если нет хорошего исхода? У меня нет ответа на этот вопрос, я действительно удивлен", — подытожил Дэвис.
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всу, сво, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, СВО, экспертное мнение
"Нет ответа". Офицер США поразился действиям ВСУ
Офицер ВС США Дэвис удивился, что ВСУ продолжают воевать, хотя это бессмысленно
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ.
Продолжение боевых действий на Украине не имеет для нее смысла. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works
заявил подполковник Вооруженных сил Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
В частности, он отметил: "Война проиграна на Украине. Все кончено. Она еще воюет, но это уже мертвец".
По оценке Дэвиса, украинская армия не может удержать даже то, чем страна владеет в данный момент, а о возвращении утраченных территорий не может быть и речи. И если сохранится тот темп наступления, который ВС России демонстрирует на сегодняшний день, то Украина, как считает американский подполковник, будет полностью разрушена.
Названный революционным оружием дрон разбил колонну ВСУ
"Так зачем же продолжать жертвовать собой, если нет хорошего исхода? У меня нет ответа на этот вопрос, я действительно удивлен", — подытожил Дэвис.