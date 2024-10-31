https://1prime.ru/20241031/svo-852535141.html

"Нет ответа". Офицер США поразился действиям ВСУ

"Нет ответа". Офицер США поразился действиям ВСУ - 31.10.2024, ПРАЙМ

"Нет ответа". Офицер США поразился действиям ВСУ

Продолжение боевых действий на Украине не имеет для нее смысла. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works заявил подполковник Вооруженных сил... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T21:44+0300

2024-10-31T21:44+0300

2024-10-31T21:46+0300

спецоперация на украине

всу

сво

экспертное мнение

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Продолжение боевых действий на Украине не имеет для нее смысла. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works заявил подполковник Вооруженных сил Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис.В частности, он отметил: "Война проиграна на Украине. Все кончено. Она еще воюет, но это уже мертвец".По оценке Дэвиса, украинская армия не может удержать даже то, чем страна владеет в данный момент, а о возвращении утраченных территорий не может быть и речи. И если сохранится тот темп наступления, который ВС России демонстрирует на сегодняшний день, то Украина, как считает американский подполковник, будет полностью разрушена."Так зачем же продолжать жертвовать собой, если нет хорошего исхода? У меня нет ответа на этот вопрос, я действительно удивлен", — подытожил Дэвис.

https://1prime.ru/20241030/brla-852511019.html

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всу, сво, экспертное мнение