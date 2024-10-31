Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предупредили Польшу о последствиях сбивания ракет РФ над Украиной - 31.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241031/ukraina-852523010.html
В ГД предупредили Польшу о последствиях сбивания ракет РФ над Украиной
В ГД предупредили Польшу о последствиях сбивания ракет РФ над Украиной - 31.10.2024, ПРАЙМ
В ГД предупредили Польшу о последствиях сбивания ракет РФ над Украиной
Потенциальное вовлечение Польши в украинский конфликт будет иметь для нее плачевные последствия. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Крыма, член... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T11:02+0300
2024-10-31T11:02+0300
спецоперация на украине
россия
польша
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/93/840169375_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_357138fabcc74682e30a04758fb40671.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – ПРАЙМ. Потенциальное вовлечение Польши в украинский конфликт будет иметь для нее плачевные последствия. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Парламентарий подчеркнул, что для Варшавы это будет очень серьезным ходом, так как таким образом она выведет конфликт на новый уровень эскалации. Кроме того, как сообщил Шеремет, "горячим головам" в Вашингтоне не дает покоя величие Москвы. Именно поэтому, по его словам, они пытаются ей навредить и ослабить, и ради этого западные государства готовы жертвовать не только украинским, но и польским народами. Депутат подчеркнул, что при этом украинские союзники пытаются прикрываться "призрачными" принципами защиты демократии.Ранее издание Hill писало, что члены палаты представителей США направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой разрешить союзнику по НАТО Польше расширить свою противовоздушную оборону на небо Украины, чтобы сбивать российские ракеты над ее территорией.
https://1prime.ru/20241029/polsha-852488781.html
польша
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/93/840169375_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_3abfa55b2f6584d7866dfcb0c9016ce7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, польша, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА, США
11:02 31.10.2024
 
В ГД предупредили Польшу о последствиях сбивания ракет РФ над Украиной

Шеремет: включение Польши в конфликт будет иметь для нее плачевные последствия

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – ПРАЙМ. Потенциальное вовлечение Польши в украинский конфликт будет иметь для нее плачевные последствия. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Парламентарий подчеркнул, что для Варшавы это будет очень серьезным ходом, так как таким образом она выведет конфликт на новый уровень эскалации.
Кроме того, как сообщил Шеремет, "горячим головам" в Вашингтоне не дает покоя величие Москвы. Именно поэтому, по его словам, они пытаются ей навредить и ослабить, и ради этого западные государства готовы жертвовать не только украинским, но и польским народами.
Депутат подчеркнул, что при этом украинские союзники пытаются прикрываться "призрачными" принципами защиты демократии.
Ранее издание Hill писало, что члены палаты представителей США направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой разрешить союзнику по НАТО Польше расширить свою противовоздушную оборону на небо Украины, чтобы сбивать российские ракеты над ее территорией.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
В Польше сделали неожиданное заявление об Украине
29 октября, 13:36
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯПОЛЬШАУКРАИНАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала