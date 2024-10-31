https://1prime.ru/20241031/ukraina-852523010.html
В ГД предупредили Польшу о последствиях сбивания ракет РФ над Украиной
В ГД предупредили Польшу о последствиях сбивания ракет РФ над Украиной - 31.10.2024, ПРАЙМ
В ГД предупредили Польшу о последствиях сбивания ракет РФ над Украиной
Потенциальное вовлечение Польши в украинский конфликт будет иметь для нее плачевные последствия. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Крыма, член... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T11:02+0300
2024-10-31T11:02+0300
2024-10-31T11:02+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – ПРАЙМ. Потенциальное вовлечение Польши в украинский конфликт будет иметь для нее плачевные последствия. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Парламентарий подчеркнул, что для Варшавы это будет очень серьезным ходом, так как таким образом она выведет конфликт на новый уровень эскалации. Кроме того, как сообщил Шеремет, "горячим головам" в Вашингтоне не дает покоя величие Москвы. Именно поэтому, по его словам, они пытаются ей навредить и ослабить, и ради этого западные государства готовы жертвовать не только украинским, но и польским народами. Депутат подчеркнул, что при этом украинские союзники пытаются прикрываться "призрачными" принципами защиты демократии.Ранее издание Hill писало, что члены палаты представителей США направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой разрешить союзнику по НАТО Польше расширить свою противовоздушную оборону на небо Украины, чтобы сбивать российские ракеты над ее территорией.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА, США
В ГД предупредили Польшу о последствиях сбивания ракет РФ над Украиной
Шеремет: включение Польши в конфликт будет иметь для нее плачевные последствия
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – ПРАЙМ. Потенциальное вовлечение Польши в украинский конфликт будет иметь для нее плачевные последствия. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Парламентарий подчеркнул, что для Варшавы это будет очень серьезным ходом, так как таким образом она выведет конфликт на новый уровень эскалации.
Кроме того, как сообщил Шеремет, "горячим головам" в Вашингтоне не дает покоя величие Москвы. Именно поэтому, по его словам, они пытаются ей навредить и ослабить, и ради этого западные государства готовы жертвовать не только украинским, но и польским народами.
Депутат подчеркнул, что при этом украинские союзники пытаются прикрываться "призрачными" принципами защиты демократии.
Ранее издание Hill писало, что члены палаты представителей США направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой разрешить союзнику по НАТО Польше расширить свою противовоздушную оборону на небо Украины, чтобы сбивать российские ракеты над ее территорией.
В Польше сделали неожиданное заявление об Украине