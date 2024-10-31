https://1prime.ru/20241031/ukraina-852523351.html
Последний. Против завершения украинского конфликта лишь один человек
Последний. Против завершения украинского конфликта лишь один человек - 31.10.2024, ПРАЙМ
Последний. Против завершения украинского конфликта лишь один человек
Из публикаций в СМИ создается впечатление, что уже все хотят завершения украинского конфликта и только лишь один Владимир Зеленский против, пишет "Страна",... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T11:18+0300
2024-10-31T11:18+0300
2024-10-31T11:28+0300
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Из публикаций в СМИ создается впечатление, что уже все хотят завершения украинского конфликта и только лишь один Владимир Зеленский против, пишет "Страна", подчеркивая при этом, что позиция Вашингтона имеет большое влияние, но лишь новое мироустройство с новой системой безопасности способно сдвинуть ситуацию с мертвой точки.Издание напоминает о китайско-бразильской инициативе, которая предусматривает остановку конфликта по линии фронта. Ее поддерживают Китай и другие страны, о ней позитивно отозвался президент России Владимир Путин. Однако Зеленский против.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭкс-президент США Дональд Трамп, выдвигающийся на нынешних выборах от республиканцев, и его команда также выступают за быстрое завершение боевых действий, но Зеленский против. Действующий президент США Джо Байден и вице-президент, кандидат от демократов Камала Харрис поддерживают прекращение боевых действий, но Зеленский настаивает на продолжении.Формулировка "все, включая США, за завершение конфликта, только Зеленский против", кажется безумной, отмечает издание. Дело в том, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не самоубийцы и не могут противиться Западу. Реальная позиция администрации Байдена — продолжать военные действия.США обладают определяющим влиянием на Киев и Европу. Вашингтон может побудить Украину и Европу к компромиссам. На Кремль можно повлиять через Китай и другие страны Глобального Юга, отмечается в статье.США видят в конфликте на Украине возможность решить геополитические и экономические проблемы, и для Вашингтона риски не кажутся слишком большими.Влияние позиции "партии мира" растет, хоть она пока не является главенствующей, подчеркивается в публикации.Выбор стратегии сводится к различным вариантам. Первый — стратегия "Элизиума", поддерживающая продолжение конфликта. Второй вариант — договоренности с незападными странами о новом мироустройстве.Отмечается, что кризис на Украине необходимо прекращать, несмотря на трудности, которые будут этому сопутствовать. Мировая "партия войны" будет препятствовать попыткам закончить боевые действия.Автор считает важным изменение позиции США к боевым действиям на Украине — это может стать началом пути к разрешению ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, сша, россия, глобальный юг
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, Глобальный Юг
Последний. Против завершения украинского конфликта лишь один человек
"Страна": США на руку продолжать украинский конфликт, так как для них рисков нет
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ.
Из публикаций в СМИ создается впечатление, что уже все хотят завершения украинского конфликта и только лишь один Владимир Зеленский против, пишет "Страна",
подчеркивая при этом, что позиция Вашингтона имеет большое влияние, но лишь новое мироустройство с новой системой безопасности способно сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
Издание напоминает о китайско-бразильской инициативе, которая предусматривает остановку конфликта по линии фронта. Ее поддерживают Китай и другие страны, о ней позитивно отозвался президент России Владимир Путин. Однако Зеленский против.
Экс-президент США Дональд Трамп, выдвигающийся на нынешних выборах от республиканцев, и его команда также выступают за быстрое завершение боевых действий, но Зеленский против. Действующий президент США Джо Байден и вице-президент, кандидат от демократов Камала Харрис поддерживают прекращение боевых действий, но Зеленский настаивает на продолжении.
На Западе предрекли Германии серьезные проблемы из-за Украины
Формулировка "все, включая США, за завершение конфликта, только Зеленский против", кажется безумной, отмечает издание. Дело в том, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не самоубийцы и не могут противиться Западу. Реальная позиция администрации Байдена — продолжать военные действия.
США обладают определяющим влиянием на Киев и Европу. Вашингтон может побудить Украину и Европу к компромиссам. На Кремль можно повлиять через Китай и другие страны Глобального Юга, отмечается в статье.
США видят в конфликте на Украине возможность решить геополитические и экономические проблемы, и для Вашингтона риски не кажутся слишком большими.
Влияние позиции "партии мира" растет, хоть она пока не является главенствующей, подчеркивается в публикации.
Выбор стратегии сводится к различным вариантам. Первый — стратегия "Элизиума", поддерживающая продолжение конфликта. Второй вариант — договоренности с незападными странами о новом мироустройстве.
Отмечается, что кризис на Украине необходимо прекращать, несмотря на трудности, которые будут этому сопутствовать. Мировая "партия войны" будет препятствовать попыткам закончить боевые действия.
Автор считает важным изменение позиции США к боевым действиям на Украине — это может стать началом пути к разрешению ситуации.