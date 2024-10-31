Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Последний. Против завершения украинского конфликта лишь один человек - 31.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241031/ukraina-852523351.html
Последний. Против завершения украинского конфликта лишь один человек
Последний. Против завершения украинского конфликта лишь один человек - 31.10.2024, ПРАЙМ
Последний. Против завершения украинского конфликта лишь один человек
Из публикаций в СМИ создается впечатление, что уже все хотят завершения украинского конфликта и только лишь один Владимир Зеленский против, пишет "Страна",... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T11:18+0300
2024-10-31T11:28+0300
спецоперация на украине
украина
сша
россия
глобальный юг
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Из публикаций в СМИ создается впечатление, что уже все хотят завершения украинского конфликта и только лишь один Владимир Зеленский против, пишет "Страна", подчеркивая при этом, что позиция Вашингтона имеет большое влияние, но лишь новое мироустройство с новой системой безопасности способно сдвинуть ситуацию с мертвой точки.Издание напоминает о китайско-бразильской инициативе, которая предусматривает остановку конфликта по линии фронта. Ее поддерживают Китай и другие страны, о ней позитивно отозвался президент России Владимир Путин. Однако Зеленский против.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭкс-президент США Дональд Трамп, выдвигающийся на нынешних выборах от республиканцев, и его команда также выступают за быстрое завершение боевых действий, но Зеленский против. Действующий президент США Джо Байден и вице-президент, кандидат от демократов Камала Харрис поддерживают прекращение боевых действий, но Зеленский настаивает на продолжении.Формулировка "все, включая США, за завершение конфликта, только Зеленский против", кажется безумной, отмечает издание. Дело в том, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не самоубийцы и не могут противиться Западу. Реальная позиция администрации Байдена — продолжать военные действия.США обладают определяющим влиянием на Киев и Европу. Вашингтон может побудить Украину и Европу к компромиссам. На Кремль можно повлиять через Китай и другие страны Глобального Юга, отмечается в статье.США видят в конфликте на Украине возможность решить геополитические и экономические проблемы, и для Вашингтона риски не кажутся слишком большими.Влияние позиции "партии мира" растет, хоть она пока не является главенствующей, подчеркивается в публикации.Выбор стратегии сводится к различным вариантам. Первый — стратегия "Элизиума", поддерживающая продолжение конфликта. Второй вариант — договоренности с незападными странами о новом мироустройстве.Отмечается, что кризис на Украине необходимо прекращать, несмотря на трудности, которые будут этому сопутствовать. Мировая "партия войны" будет препятствовать попыткам закончить боевые действия.Автор считает важным изменение позиции США к боевым действиям на Украине — это может стать началом пути к разрешению ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241030/ukraina-852510596.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, россия, глобальный юг
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, Глобальный Юг
11:18 31.10.2024 (обновлено: 11:28 31.10.2024)
 
Последний. Против завершения украинского конфликта лишь один человек

"Страна": США на руку продолжать украинский конфликт, так как для них рисков нет

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Из публикаций в СМИ создается впечатление, что уже все хотят завершения украинского конфликта и только лишь один Владимир Зеленский против, пишет "Страна", подчеркивая при этом, что позиция Вашингтона имеет большое влияние, но лишь новое мироустройство с новой системой безопасности способно сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
Издание напоминает о китайско-бразильской инициативе, которая предусматривает остановку конфликта по линии фронта. Ее поддерживают Китай и другие страны, о ней позитивно отозвался президент России Владимир Путин. Однако Зеленский против.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Экс-президент США Дональд Трамп, выдвигающийся на нынешних выборах от республиканцев, и его команда также выступают за быстрое завершение боевых действий, но Зеленский против. Действующий президент США Джо Байден и вице-президент, кандидат от демократов Камала Харрис поддерживают прекращение боевых действий, но Зеленский настаивает на продолжении.
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
На Западе предрекли Германии серьезные проблемы из-за Украины
Вчера, 15:54
Формулировка "все, включая США, за завершение конфликта, только Зеленский против", кажется безумной, отмечает издание. Дело в том, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не самоубийцы и не могут противиться Западу. Реальная позиция администрации Байдена — продолжать военные действия.
США обладают определяющим влиянием на Киев и Европу. Вашингтон может побудить Украину и Европу к компромиссам. На Кремль можно повлиять через Китай и другие страны Глобального Юга, отмечается в статье.
США видят в конфликте на Украине возможность решить геополитические и экономические проблемы, и для Вашингтона риски не кажутся слишком большими.
Влияние позиции "партии мира" растет, хоть она пока не является главенствующей, подчеркивается в публикации.
Выбор стратегии сводится к различным вариантам. Первый — стратегия "Элизиума", поддерживающая продолжение конфликта. Второй вариант — договоренности с незападными странами о новом мироустройстве.
Отмечается, что кризис на Украине необходимо прекращать, несмотря на трудности, которые будут этому сопутствовать. Мировая "партия войны" будет препятствовать попыткам закончить боевые действия.
Автор считает важным изменение позиции США к боевым действиям на Украине — это может стать началом пути к разрешению ситуации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАРОССИЯГлобальный Юг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала