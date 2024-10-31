https://1prime.ru/20241031/ukraina-852523351.html

Последний. Против завершения украинского конфликта лишь один человек

Последний. Против завершения украинского конфликта лишь один человек - 31.10.2024, ПРАЙМ

Последний. Против завершения украинского конфликта лишь один человек

Из публикаций в СМИ создается впечатление, что уже все хотят завершения украинского конфликта и только лишь один Владимир Зеленский против, пишет "Страна",... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T11:18+0300

2024-10-31T11:18+0300

2024-10-31T11:28+0300

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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Из публикаций в СМИ создается впечатление, что уже все хотят завершения украинского конфликта и только лишь один Владимир Зеленский против, пишет "Страна", подчеркивая при этом, что позиция Вашингтона имеет большое влияние, но лишь новое мироустройство с новой системой безопасности способно сдвинуть ситуацию с мертвой точки.Издание напоминает о китайско-бразильской инициативе, которая предусматривает остановку конфликта по линии фронта. Ее поддерживают Китай и другие страны, о ней позитивно отозвался президент России Владимир Путин. Однако Зеленский против.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭкс-президент США Дональд Трамп, выдвигающийся на нынешних выборах от республиканцев, и его команда также выступают за быстрое завершение боевых действий, но Зеленский против. Действующий президент США Джо Байден и вице-президент, кандидат от демократов Камала Харрис поддерживают прекращение боевых действий, но Зеленский настаивает на продолжении.Формулировка "все, включая США, за завершение конфликта, только Зеленский против", кажется безумной, отмечает издание. Дело в том, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не самоубийцы и не могут противиться Западу. Реальная позиция администрации Байдена — продолжать военные действия.США обладают определяющим влиянием на Киев и Европу. Вашингтон может побудить Украину и Европу к компромиссам. На Кремль можно повлиять через Китай и другие страны Глобального Юга, отмечается в статье.США видят в конфликте на Украине возможность решить геополитические и экономические проблемы, и для Вашингтона риски не кажутся слишком большими.Влияние позиции "партии мира" растет, хоть она пока не является главенствующей, подчеркивается в публикации.Выбор стратегии сводится к различным вариантам. Первый — стратегия "Элизиума", поддерживающая продолжение конфликта. Второй вариант — договоренности с незападными странами о новом мироустройстве.Отмечается, что кризис на Украине необходимо прекращать, несмотря на трудности, которые будут этому сопутствовать. Мировая "партия войны" будет препятствовать попыткам закончить боевые действия.Автор считает важным изменение позиции США к боевым действиям на Украине — это может стать началом пути к разрешению ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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