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"Мертвая земля для России". Зачем Западу понадобилась Украина

"Мертвая земля для России". Зачем Западу понадобилась Украина - 31.10.2024, ПРАЙМ

"Мертвая земля для России". Зачем Западу понадобилась Украина

Западные страны не помогают Украине, а используют её для своих целей, пишет обозреватель Патрис Браво для французского издания AgoraVox. | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T12:49+0300

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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Западные страны не помогают Украине, а используют её для своих целей, пишет обозреватель Патрис Браво для французского издания AgoraVox.Как отмечается в публикации, политики Запада утверждают, что Киев должен достичь мирного соглашения с Москвой, но продолжают оказывать военную и финансовую поддержку Украине.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор напоминает, что обычно в конфликтах стороны стремятся навязать своё видение послевоенного мироустройства. Навязать мир можно только путём полного разгрома противника, что не всегда возможно. Нейтральные наблюдатели часто вмешиваются, чтобы предотвратить чрезмерное усиление победителя.По словам Браво, современные войны используют информационные и экономические технологии. Главная цель — спровоцировать противника на борьбу с третьей стороной — для истощения. США рассматривают украинский кризис именно с этих позиций, пытаясь истощить Россию.Запад продолжает поставлять оружие и военную технику на Украину, а украинские солдаты проходят подготовку на европейских полигонах. Вопрос о разрешении применять западные ракеты дальнего радиуса действия для целей в глубине России остается на повестке дня.По мнению автора, Запад стремится максимально ослабить и дестабилизировать Россию — Украина исчерпала свои ресурсы, но Запад продолжает поддерживать её. Цель США — оставить России непригодную для жизни территорию с разрушенной экономикой и демографией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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