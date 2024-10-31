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"Решать будет Путин". Аналитик Пентагона "поделила" Украину - 31.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241031/ukraina-852531593.html
"Решать будет Путин". Аналитик Пентагона "поделила" Украину
"Решать будет Путин". Аналитик Пентагона "поделила" Украину - 31.10.2024, ПРАЙМ
"Решать будет Путин". Аналитик Пентагона "поделила" Украину
Решать, что останется от Украины по итогам конфликта, будет президент РФ Владимир Путин. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказала... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T17:47+0300
2024-10-31T17:50+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Решать, что останется от Украины по итогам конфликта, будет президент РФ Владимир Путин. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказала экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски.Украина действительно находится на грани краха, на последнем издыхании, независимо от того, кто победит на американских выборах?По ее словам, крах Украины произойдет, как бы ни закончились президентские выборы в США - и это "признают даже в высших эшелонах власти Украины". Проблема, как считает Квятковски, заключается в том, что Украина сегодня уже не располагает какими-либо рычагами влияния.Владимир Зеленский заявляет, что ему необходима сильная переговорная позиция, однако "у него ее нет и не будет", считает бывший аналитик Минобороны США. Она выразила уверенность, что "решать, что останется от Украины, будет Путин, если вообще что-то останется", и Москве, на ее взгляд, сегодня уже не о чем разговаривать с Киевом, ведь "Путину вряд ли интересны бесконечные разговоры о вступлении остатков страны в НАТО — этого никогда не будет"."США совершили колоссальную ошибку, а за ними последовала Европа, пуская слюни на открывшиеся возможности. Ошибка страшная, и история ее Западу не простит", - заключила Квятковски.
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украина, россия, запад
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД
17:47 31.10.2024 (обновлено: 17:50 31.10.2024)
 
"Решать будет Путин". Аналитик Пентагона "поделила" Украину

Экс-аналитик Пентагона Квятковски: решать, что останется от Украины, будет Путин

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Решать, что останется от Украины по итогам конфликта, будет президент РФ Владимир Путин. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказала экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски.
Украина действительно находится на грани краха, на последнем издыхании, независимо от того, кто победит на американских выборах?
По ее словам, крах Украины произойдет, как бы ни закончились президентские выборы в США - и это "признают даже в высших эшелонах власти Украины".
Проблема, как считает Квятковски, заключается в том, что Украина сегодня уже не располагает какими-либо рычагами влияния.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
"Мертвая земля для России". Зачем Западу понадобилась Украина
12:49
Владимир Зеленский заявляет, что ему необходима сильная переговорная позиция, однако "у него ее нет и не будет", считает бывший аналитик Минобороны США.
Она выразила уверенность, что "решать, что останется от Украины, будет Путин, если вообще что-то останется", и Москве, на ее взгляд, сегодня уже не о чем разговаривать с Киевом, ведь "Путину вряд ли интересны бесконечные разговоры о вступлении остатков страны в НАТО — этого никогда не будет".
"США совершили колоссальную ошибку, а за ними последовала Европа, пуская слюни на открывшиеся возможности. Ошибка страшная, и история ее Западу не простит", - заключила Квятковски.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯЗАПАД
 
 
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