https://1prime.ru/20241031/ukraina-852531593.html

"Решать будет Путин". Аналитик Пентагона "поделила" Украину

"Решать будет Путин". Аналитик Пентагона "поделила" Украину - 31.10.2024, ПРАЙМ

"Решать будет Путин". Аналитик Пентагона "поделила" Украину

Решать, что останется от Украины по итогам конфликта, будет президент РФ Владимир Путин. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказала... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T17:47+0300

2024-10-31T17:47+0300

2024-10-31T17:50+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Решать, что останется от Украины по итогам конфликта, будет президент РФ Владимир Путин. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказала экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски.Украина действительно находится на грани краха, на последнем издыхании, независимо от того, кто победит на американских выборах?По ее словам, крах Украины произойдет, как бы ни закончились президентские выборы в США - и это "признают даже в высших эшелонах власти Украины". Проблема, как считает Квятковски, заключается в том, что Украина сегодня уже не располагает какими-либо рычагами влияния.Владимир Зеленский заявляет, что ему необходима сильная переговорная позиция, однако "у него ее нет и не будет", считает бывший аналитик Минобороны США. Она выразила уверенность, что "решать, что останется от Украины, будет Путин, если вообще что-то останется", и Москве, на ее взгляд, сегодня уже не о чем разговаривать с Киевом, ведь "Путину вряд ли интересны бесконечные разговоры о вступлении остатков страны в НАТО — этого никогда не будет"."США совершили колоссальную ошибку, а за ними последовала Европа, пуская слюни на открывшиеся возможности. Ошибка страшная, и история ее Западу не простит", - заключила Квятковски.

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