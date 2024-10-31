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"Наступаем на Киев". В ВСУ раскрыли тайный приказ Зеленского - 31.10.2024, ПРАЙМ
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"Наступаем на Киев". В ВСУ раскрыли тайный приказ Зеленского
"Наступаем на Киев". В ВСУ раскрыли тайный приказ Зеленского - 31.10.2024, ПРАЙМ
"Наступаем на Киев". В ВСУ раскрыли тайный приказ Зеленского
Солдаты ВСУ, сообщили, что Владимир Зеленский запретил им говорить об отступлении. Об этом в социальной сети X рассказала киевская журналистка Диана Панченко. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T17:10+0300
2024-10-31T17:10+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Солдаты ВСУ, сообщили, что Владимир Зеленский запретил им говорить об отступлении. Об этом в социальной сети X рассказала киевская журналистка Диана Панченко.По ее словам, она побывала на передовой и пообщалась с солдатами. "Зеленский запрещает им говорить: "Мы отступаем", — заявила она в публикации по итогам поездки на "передок". Журналистка утверждает, что такого рода запреты вызывает у солдат ВСУ смех. Военные иронизируют, что в скором времени они будут вынуждены говорить, что наступают на Киев."Фронт рушится", — подытожила Панченко.Два дня назад украинский генерал-полковник Дмитрий Марченко заявил, что российские войска обрушили фронт ВСУ, потому что управление украинской армии разбалансировано, личный состав устал, а резервов не хватает.
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всу, владимир зеленский, сво
Спецоперация на Украине, ВСУ, Владимир Зеленский, СВО
17:10 31.10.2024
 
"Наступаем на Киев". В ВСУ раскрыли тайный приказ Зеленского

Журналистка Панченко: украинские солдаты говорят о наступлении на Киев

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Солдаты ВСУ, сообщили, что Владимир Зеленский запретил им говорить об отступлении. Об этом в социальной сети X рассказала киевская журналистка Диана Панченко.
По ее словам, она побывала на передовой и пообщалась с солдатами. "Зеленский запрещает им говорить: "Мы отступаем", — заявила она в публикации по итогам поездки на "передок".
Журналистка утверждает, что такого рода запреты вызывает у солдат ВСУ смех. Военные иронизируют, что в скором времени они будут вынуждены говорить, что наступают на Киев.
"Фронт рушится", — подытожила Панченко.
Кадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
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Спецоперация на УкраинеВСУВладимир ЗеленскийСВО
 
 
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