https://1prime.ru/20241031/vsu-852530723.html

"Наступаем на Киев". В ВСУ раскрыли тайный приказ Зеленского

"Наступаем на Киев". В ВСУ раскрыли тайный приказ Зеленского - 31.10.2024, ПРАЙМ

"Наступаем на Киев". В ВСУ раскрыли тайный приказ Зеленского

Солдаты ВСУ, сообщили, что Владимир Зеленский запретил им говорить об отступлении. Об этом в социальной сети X рассказала киевская журналистка Диана Панченко. | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T17:10+0300

2024-10-31T17:10+0300

2024-10-31T17:10+0300

спецоперация на украине

всу

владимир зеленский

сво

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Солдаты ВСУ, сообщили, что Владимир Зеленский запретил им говорить об отступлении. Об этом в социальной сети X рассказала киевская журналистка Диана Панченко.По ее словам, она побывала на передовой и пообщалась с солдатами. "Зеленский запрещает им говорить: "Мы отступаем", — заявила она в публикации по итогам поездки на "передок". Журналистка утверждает, что такого рода запреты вызывает у солдат ВСУ смех. Военные иронизируют, что в скором времени они будут вынуждены говорить, что наступают на Киев."Фронт рушится", — подытожила Панченко.Два дня назад украинский генерал-полковник Дмитрий Марченко заявил, что российские войска обрушили фронт ВСУ, потому что управление украинской армии разбалансировано, личный состав устал, а резервов не хватает.

https://1prime.ru/20241030/brla-852511019.html

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всу, владимир зеленский, сво