https://1prime.ru/20241031/yuan-852532882.html

Юань по итогам месяца продемонстрировал рост

Юань по итогам месяца продемонстрировал рост - 31.10.2024, ПРАЙМ

Юань по итогам месяца продемонстрировал рост

Рубль по итогам торгов четверга вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,58 рубля, при этом за октябрь юань подорожал на 34 копейки, следует... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T19:15+0300

2024-10-31T19:15+0300

2024-10-31T19:16+0300

китайский юань

юань

мосбиржа

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,58 рубля, при этом за октябрь юань подорожал на 34 копейки, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 13,58 рубля.За месяц юань вырос на 34 копейки. Месячный диапазон колебаний составил 13,11-13,74 рубля.

https://1prime.ru/20241031/yuan-852522723.html

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юань, мосбиржа