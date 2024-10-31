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Юань по итогам месяца продемонстрировал рост - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Китайский юань
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Юань по итогам месяца продемонстрировал рост
Юань по итогам месяца продемонстрировал рост - 31.10.2024, ПРАЙМ
Юань по итогам месяца продемонстрировал рост
Рубль по итогам торгов четверга вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,58 рубля, при этом за октябрь юань подорожал на 34 копейки, следует... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T19:15+0300
2024-10-31T19:16+0300
китайский юань
юань
мосбиржа
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,58 рубля, при этом за октябрь юань подорожал на 34 копейки, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 13,58 рубля.За месяц юань вырос на 34 копейки. Месячный диапазон колебаний составил 13,11-13,74 рубля.
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юань, мосбиржа
Китайский юань, юань, Мосбиржа
19:15 31.10.2024 (обновлено: 19:16 31.10.2024)
 
Юань по итогам месяца продемонстрировал рост

Мосбиржа: юань по итогам месяца вырос на 34 копейки

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,58 рубля, при этом за октябрь юань подорожал на 34 копейки, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 13,58 рубля.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
Юань открыл последний торговый день октября снижением
10:41
За месяц юань вырос на 34 копейки. Месячный диапазон колебаний составил 13,11-13,74 рубля.
 
Китайский юаньюаньМосбиржа
 
 
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