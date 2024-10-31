https://1prime.ru/20241031/yuan-852532882.html
Юань по итогам месяца продемонстрировал рост
Юань по итогам месяца продемонстрировал рост - 31.10.2024, ПРАЙМ
Юань по итогам месяца продемонстрировал рост
Рубль по итогам торгов четверга вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,58 рубля, при этом за октябрь юань подорожал на 34 копейки, следует... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T19:15+0300
2024-10-31T19:15+0300
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,58 рубля, при этом за октябрь юань подорожал на 34 копейки, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 13,58 рубля.За месяц юань вырос на 34 копейки. Месячный диапазон колебаний составил 13,11-13,74 рубля.
https://1prime.ru/20241031/yuan-852522723.html
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юань, мосбиржа
Китайский юань, юань, Мосбиржа
Юань по итогам месяца продемонстрировал рост
Мосбиржа: юань по итогам месяца вырос на 34 копейки
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,58 рубля, при этом за октябрь юань подорожал на 34 копейки, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 13,58 рубля.
Юань открыл последний торговый день октября снижением
За месяц юань вырос на 34 копейки. Месячный диапазон колебаний составил 13,11-13,74 рубля.