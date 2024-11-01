https://1prime.ru/20241101/avto-852543589.html

Назван самый надежный компакт-кроссовер всего за 1,5 миллиона рублей

Назван самый надежный компакт-кроссовер всего за 1,5 миллиона рублей - 01.11.2024, ПРАЙМ

Назван самый надежный компакт-кроссовер всего за 1,5 миллиона рублей

На вторичном рынке есть достаточно живучие модели, которые не вырабатывают общий ресурс даже к 370 тысячам километров пробега. Большинство из них не продают в... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T13:20+0300

2024-11-01T13:20+0300

2024-11-01T13:41+0300

авто

кроссовер

honda

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МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. На вторичном рынке есть достаточно живучие модели, которые не вырабатывают общий ресурс даже к 370 тысячам километров пробега. Большинство из них не продают в России, но есть исключения, пишет издание "За рулем" со ссылкой на исследование портала iSeeCars.Лидируют в рейтинге авто класса SUV (внедорожники и полноразмерные кроссоверы). Среди них Toyota Highlander, Lexus GX, Chevrolet Tahoe и Honda Pilot. При всех достоинствах их объединяет слишком высокая для большинства потребителей цена.Но есть и более доступные модели. Среди них – компактный кроссовер Honda CR-V, занимающий 11-е место в рейтинге американского портала. Более половины экземпляров на вторичном рынке – в возрасте 12-13 лет и с пробегами до 200 тысяч км. В России они стоят в диапазоне 1,2-2,2 миллиона рублей, что вполне демократично.В свое время на наш рынок попадали Honda CR-V с атмосферными двигателями 2.0 и 2.4 серии R и К. Двухлитровые двигатели в США не продавали, а вот 2.4, по мнению автоэкспертов, легко может проехать и 400 тысяч километров. До 2014 года он работал в паре с пятиступенчатым автоматом, и этот дуэт является настоящим долгожителем, пишет издание.Схожий по размерам, но не менее любимый в нашей стране Toyota RAV4 занимает в рейтинге гораздо более низкие позиции. В рейтинг вошли также Ford Expedition, Nissan Pathfinder, Mazda CX-9, Acura MDX, Cadillac Escalade. Все они в свое время продавались в России в тех или иных модификациях. Как правило, служат они дольше, но их содержание обходится дороже, да и запчастей сейчас не найти. Таким образом, на вторичном рынке Honda CR-V смотрится выгоднее.

https://1prime.ru/20241009/honda-852080131.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, кроссовер, honda