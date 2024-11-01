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В Крыму предложили завести дело на Байдена - 01.11.2024, ПРАЙМ
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В Крыму предложили завести дело на Байдена
В Крыму предложили завести дело на Байдена - 01.11.2024, ПРАЙМ
В Крыму предложили завести дело на Байдена
После истечения президентского срока Джо Байдена необходимо завести на него уголовное дело и объявить его военным преступником, заявил депутат Государственной... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T10:37+0300
2024-11-01T10:37+0300
россия
сша
украина
джо байден
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – ПРАЙМ. После истечения президентского срока Джо Байдена необходимо завести на него уголовное дело и объявить его военным преступником, заявил депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.Как подчеркнул парламентарий, действующий президент США может войти в историю как самый кровавый американский президент. По его словам, именно Байден спровоцировал конфликты в различных уголках планеты."После окончания его каденции на Байдена нужно возбудить уголовное дело и признать военным преступником", - сказал Шеремет агентству РИА Новости. Кроме того, депутат уточнил, что Байден срежиссировал украинский конфликт, а также устроил геноцид украинского народа.
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россия, сша, украина, джо байден
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Джо Байден
10:37 01.11.2024
 
В Крыму предложили завести дело на Байдена

Депутат Шеремет: нужно завести уголовное дело на Байдена

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – ПРАЙМ. После истечения президентского срока Джо Байдена необходимо завести на него уголовное дело и объявить его военным преступником, заявил депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Как подчеркнул парламентарий, действующий президент США может войти в историю как самый кровавый американский президент. По его словам, именно Байден спровоцировал конфликты в различных уголках планеты.
"После окончания его каденции на Байдена нужно возбудить уголовное дело и признать военным преступником", - сказал Шеремет агентству РИА Новости.
Кроме того, депутат уточнил, что Байден срежиссировал украинский конфликт, а также устроил геноцид украинского народа.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
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РОССИЯСШАУКРАИНАДжо Байден
 
 
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