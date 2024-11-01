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Воевать становится некем. Украина жалуется на рост числа дезертиров
Воевать становится некем. Украина жалуется на рост числа дезертиров - 01.11.2024, ПРАЙМ
Воевать становится некем. Украина жалуется на рост числа дезертиров
Количество дезертиров на Украине увеличивается, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T11:26+0300
2024-11-01T11:26+0300
2024-11-01T11:26+0300
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Количество дезертиров на Украине увеличивается, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.Председатель Верховного суда Станислав Кравченко отметил явную тенденцию к росту самовольных дезертирств. Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о 100 тысячах дезертиров из ВСУ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ статье напоминается, что недавно украинский парламент смягчил наказание для дезертиров. Им дается 72 часа на возвращение в войска, и тогда им санкции не грозят. Солдаты, вернувшиеся в строй, могут претендовать на денежное довольствие и льготы.Украинской армии не хватает военнослужащих. За первое полугодие 2024 года возбуждено 29 тысяч новых уголовных дел по факту дезертирства. Кроме того, многие украинские военнослужащие истощены.Продолжаются попытки граждан мужского пола бежать из страны — ежедневно десятки украинцев пытаются пересечь "зеленую границу" на западе. Им приходится идти на риск, поскольку мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет разрешено выезжать из Украины только в исключительных случаях.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
Воевать становится некем. Украина жалуется на рост числа дезертиров
BZ: рост числа дезертирств из украинской армии становится угрожающим
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ.
Количество дезертиров на Украине увеличивается, пишет немецкое издание Berliner Zeitung
.
Председатель Верховного суда Станислав Кравченко отметил явную тенденцию к росту самовольных дезертирств. Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о 100 тысячах дезертиров из ВСУ.
В статье напоминается, что недавно украинский парламент смягчил наказание для дезертиров. Им дается 72 часа на возвращение в войска, и тогда им санкции не грозят. Солдаты, вернувшиеся в строй, могут претендовать на денежное довольствие и льготы.
"Нет ответа". Офицер США поразился действиям ВСУ
Украинской армии не хватает военнослужащих. За первое полугодие 2024 года возбуждено 29 тысяч новых уголовных дел по факту дезертирства. Кроме того, многие украинские военнослужащие истощены.
Продолжаются попытки граждан мужского пола бежать из страны — ежедневно десятки украинцев пытаются пересечь "зеленую границу" на западе. Им приходится идти на риск, поскольку мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет разрешено выезжать из Украины только в исключительных случаях.