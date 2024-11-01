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Сама земля помогает. В США объяснили российские успехи в Донбассе
Сама земля помогает. В США объяснили российские успехи в Донбассе - 01.11.2024, ПРАЙМ
Сама земля помогает. В США объяснили российские успехи в Донбассе
Октябрь 2024 года стал самым успешным месяцем для России в военном отношении с июля 2022 года, пишет американское издание Responsible Statecraft. | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T12:15+0300
2024-11-01T12:15+0300
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Октябрь 2024 года стал самым успешным месяцем для России в военном отношении с июля 2022 года, пишет американское издание Responsible Statecraft.Российские войска заняли более 410 квадратных километров в Донбассе и продвигаются вперед, беря под контроль стратегические города.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСледующей целью России может стать стратегический железнодорожный узел Покровск (Красноармейск), что ограничит возможности ВСУ по снабжению подразделений.Аналитик Венсан Турре считает, что Украина сдает позиции из-за мощных управляемых ракет, которыми располагает России, и отсутствия у ВСУ должных укреплений.Как отмечается, украинская оборона ослабевает, местность благоприятствует российским наступлениям, и русские оказывают более мощное воздействие. Украина страдает от нехватки живой силы и низкого морального духа действующей армии. Чтобы пополнить ее ряды, Киев объявил новую мобилизационную кампанию, надеясь набрать 160 тысяч новобранцев.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, всу, вс рф, донбасс
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ, ДОНБАСС
Сама земля помогает. В США объяснили российские успехи в Донбассе
RS: Россия добились существенных успехов в Донбассе в течение октября
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ.
Октябрь 2024 года стал самым успешным месяцем для России в военном отношении с июля 2022 года, пишет американское издание Responsible Statecraft
.
Российские войска заняли более 410 квадратных километров в Донбассе и продвигаются вперед, беря под контроль стратегические города.
Следующей целью России может стать стратегический железнодорожный узел Покровск (Красноармейск), что ограничит возможности ВСУ по снабжению подразделений.
"Нет ответа". Офицер США поразился действиям ВСУ
Аналитик Венсан Турре считает, что Украина сдает позиции из-за мощных управляемых ракет, которыми располагает России, и отсутствия у ВСУ должных укреплений.
Как отмечается, украинская оборона ослабевает, местность благоприятствует российским наступлениям, и русские оказывают более мощное воздействие. Украина страдает от нехватки живой силы и низкого морального духа действующей армии. Чтобы пополнить ее ряды, Киев объявил новую мобилизационную кампанию, надеясь набрать 160 тысяч новобранцев.