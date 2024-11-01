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Сама земля помогает. В США объяснили российские успехи в Донбассе - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Сама земля помогает. В США объяснили российские успехи в Донбассе
Сама земля помогает. В США объяснили российские успехи в Донбассе - 01.11.2024, ПРАЙМ
Сама земля помогает. В США объяснили российские успехи в Донбассе
Октябрь 2024 года стал самым успешным месяцем для России в военном отношении с июля 2022 года, пишет американское издание Responsible Statecraft. | 01.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Октябрь 2024 года стал самым успешным месяцем для России в военном отношении с июля 2022 года, пишет американское издание Responsible Statecraft.Российские войска заняли более 410 квадратных километров в Донбассе и продвигаются вперед, беря под контроль стратегические города.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСледующей целью России может стать стратегический железнодорожный узел Покровск (Красноармейск), что ограничит возможности ВСУ по снабжению подразделений.Аналитик Венсан Турре считает, что Украина сдает позиции из-за мощных управляемых ракет, которыми располагает России, и отсутствия у ВСУ должных укреплений.Как отмечается, украинская оборона ослабевает, местность благоприятствует российским наступлениям, и русские оказывают более мощное воздействие. Украина страдает от нехватки живой силы и низкого морального духа действующей армии. Чтобы пополнить ее ряды, Киев объявил новую мобилизационную кампанию, надеясь набрать 160 тысяч новобранцев.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, всу, вс рф, донбасс
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ, ДОНБАСС
12:15 01.11.2024 (обновлено: 12:21 01.11.2024)
 
Сама земля помогает. В США объяснили российские успехи в Донбассе

RS: Россия добились существенных успехов в Донбассе в течение октября

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Октябрь 2024 года стал самым успешным месяцем для России в военном отношении с июля 2022 года, пишет американское издание Responsible Statecraft.
Российские войска заняли более 410 квадратных километров в Донбассе и продвигаются вперед, беря под контроль стратегические города.
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Следующей целью России может стать стратегический железнодорожный узел Покровск (Красноармейск), что ограничит возможности ВСУ по снабжению подразделений.
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Аналитик Венсан Турре считает, что Украина сдает позиции из-за мощных управляемых ракет, которыми располагает России, и отсутствия у ВСУ должных укреплений.
Как отмечается, украинская оборона ослабевает, местность благоприятствует российским наступлениям, и русские оказывают более мощное воздействие. Украина страдает от нехватки живой силы и низкого морального духа действующей армии. Чтобы пополнить ее ряды, Киев объявил новую мобилизационную кампанию, надеясь набрать 160 тысяч новобранцев.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУВС РФДОНБАСС
 
 
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