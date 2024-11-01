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Сама земля помогает. В США объяснили российские успехи в Донбассе

Сама земля помогает. В США объяснили российские успехи в Донбассе - 01.11.2024, ПРАЙМ

Сама земля помогает. В США объяснили российские успехи в Донбассе

Октябрь 2024 года стал самым успешным месяцем для России в военном отношении с июля 2022 года, пишет американское издание Responsible Statecraft. | 01.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Октябрь 2024 года стал самым успешным месяцем для России в военном отношении с июля 2022 года, пишет американское издание Responsible Statecraft.Российские войска заняли более 410 квадратных километров в Донбассе и продвигаются вперед, беря под контроль стратегические города.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСледующей целью России может стать стратегический железнодорожный узел Покровск (Красноармейск), что ограничит возможности ВСУ по снабжению подразделений.Аналитик Венсан Турре считает, что Украина сдает позиции из-за мощных управляемых ракет, которыми располагает России, и отсутствия у ВСУ должных укреплений.Как отмечается, украинская оборона ослабевает, местность благоприятствует российским наступлениям, и русские оказывают более мощное воздействие. Украина страдает от нехватки живой силы и низкого морального духа действующей армии. Чтобы пополнить ее ряды, Киев объявил новую мобилизационную кампанию, надеясь набрать 160 тысяч новобранцев.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, всу, вс рф, донбасс