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В Минтрансе пообещали привести к нормативу 85% федеральных дорог
В Минтрансе пообещали привести к нормативу 85% федеральных дорог - 01.11.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе пообещали привести к нормативу 85% федеральных дорог
Нормативное состояние опорной сети дорог в России к 2030 году достигнет 85%, несмотря на снижение показателя в предстоящие три года, сообщил глава Минтранса РФ... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T16:40+0300
2024-11-01T16:40+0300
2024-11-01T16:40+0300
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МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Нормативное состояние опорной сети дорог в России к 2030 году достигнет 85%, несмотря на снижение показателя в предстоящие три года, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках заседания программной комиссии партии "Единая Россия". "Предусмотренный объем дорожного фонда на 2025-2027 год не позволит нам приводить в нормативное состояние федеральные дороги. Мы за три года, до 2027 года включительно, будем видеть некоторое снижение, но совместная работа с Росавтодором, с Минфином, мы изыскали дополнительные источники формирования дорожного фонда, также предусматриваем оптимизацию затрат. Мы подразумеваем, что 2028, 2029 и 2030 годы мы все-таки достигнем указного показателя 85% нормативного состояния до 2030 года и указные показатели выполним", - сказал он. Ранее сообщалось, что в 2025 году плановый показатель нормативного состояния федеральных дорог ожидается на уровне 67,6%. При этом в 2026 году ожидается снижение на 1%, до 66,6%. В 2027 году ожидается положительная динамика на 2,7%, до 69,3%. Министр ранее сообщал, что объем финансирования строительства федеральных автомобильных дорог в России в проекте госбюджета на период 2025-2027 года составляет 853 миллиарда рублей. В целом объем федерального дорожного фонда не предстоящие три года ожидается на уровне 3,59 триллиона рублей.
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минтранс рф, дороги
Экономика, Минтранс РФ, дороги
В Минтрансе пообещали привести к нормативу 85% федеральных дорог
Минтранс: 85% федеральных дорог будет приведены в нормативное состояние к 2030 г
МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Нормативное состояние опорной сети дорог в России к 2030 году достигнет 85%, несмотря на снижение показателя в предстоящие три года, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках заседания программной комиссии партии "Единая Россия".
"Предусмотренный объем дорожного фонда на 2025-2027 год не позволит нам приводить в нормативное состояние федеральные дороги. Мы за три года, до 2027 года включительно, будем видеть некоторое снижение, но совместная работа с Росавтодором, с Минфином, мы изыскали дополнительные источники формирования дорожного фонда, также предусматриваем оптимизацию затрат. Мы подразумеваем, что 2028, 2029 и 2030 годы мы все-таки достигнем указного показателя 85% нормативного состояния до 2030 года и указные показатели выполним", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в 2025 году плановый показатель нормативного состояния федеральных дорог ожидается на уровне 67,6%. При этом в 2026 году ожидается снижение на 1%, до 66,6%. В 2027 году ожидается положительная динамика на 2,7%, до 69,3%.
Минтранс объяснил низкое исполнение плана по инфраструктуре
Министр ранее сообщал, что объем финансирования строительства федеральных автомобильных дорог в России в проекте госбюджета на период 2025-2027 года составляет 853 миллиарда рублей. В целом объем федерального дорожного фонда не предстоящие три года ожидается на уровне 3,59 триллиона рублей.