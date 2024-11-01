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Европа наконец нашла замену российскому газу, но есть нюанс - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Европа наконец нашла замену российскому газу, но есть нюанс
Европа наконец нашла замену российскому газу, но есть нюанс - 01.11.2024, ПРАЙМ
Европа наконец нашла замену российскому газу, но есть нюанс
Европейские импортеры "голубого топлива" в ближайшее время планируют подписать договор с Азербайджаном о поставках в регион газа. Об этом сообщает издание... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T11:05+0300
2024-11-01T11:11+0300
энергетика
россия
украина
ес
поставки спг
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Европейские импортеры "голубого топлива" в ближайшее время планируют подписать договор с Азербайджаном о поставках в регион газа. Об этом сообщает издание Bloomberg.В то же время, издание уточняет, что азербайджанский природный газ будет поставляться по российскому трубопроводу, проходящему через Украину, вопреки тому, что Киев отказался продлевать контракт о поставках энергоресурса через территорию государства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУточняется, что сделка между ЕС и Азербайджаном подразумевает компенсацию тех поставок, которые Европа сейчас получает в рамках транзитной сделки. В то же время, договор будет включать так называемое своп-соглашение между Азербайджаном и Россией, так как у Азербайджана недостаточно экспортных мощностей для замены существующих поставок.Украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" отказалась комментировать планы ЕС продолжать получать газ через Суджу.
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россия, украина, ес, поставки спг
Энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, поставки СПГ
11:05 01.11.2024 (обновлено: 11:11 01.11.2024)
 
Европа наконец нашла замену российскому газу, но есть нюанс

Bloomberg: ЕС на этапе подписание соглашения по транзиту газа из Азербайджана

© Unsplash/Ilse DriessenГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Ilse Driessen
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Европейские импортеры "голубого топлива" в ближайшее время планируют подписать договор с Азербайджаном о поставках в регион газа. Об этом сообщает издание Bloomberg.
В то же время, издание уточняет, что азербайджанский природный газ будет поставляться по российскому трубопроводу, проходящему через Украину, вопреки тому, что Киев отказался продлевать контракт о поставках энергоресурса через территорию государства.
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Уточняется, что сделка между ЕС и Азербайджаном подразумевает компенсацию тех поставок, которые Европа сейчас получает в рамках транзитной сделки. В то же время, договор будет включать так называемое своп-соглашение между Азербайджаном и Россией, так как у Азербайджана недостаточно экспортных мощностей для замены существующих поставок.
Украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" отказалась комментировать планы ЕС продолжать получать газ через Суджу.
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ЭнергетикаРОССИЯУКРАИНАЕСпоставки СПГ
 
 
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