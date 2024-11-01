https://1prime.ru/20241101/konflikt-852539458.html

Апокалипсис. На Западе обеспокоились из-за эскалации конфликта на Украине

Апокалипсис. На Западе обеспокоились из-за эскалации конфликта на Украине - 01.11.2024, ПРАЙМ

Апокалипсис. На Западе обеспокоились из-за эскалации конфликта на Украине

Из-за конфликта на Украине, который спровоцировал коллективный Запад, Европа находится на грани ядерного конфликта, отмечается в публикации Istituto Milton... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T09:47+0300

2024-11-01T09:47+0300

2024-11-01T09:50+0300

спецоперация на украине

украина

россия

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италия

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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Из-за конфликта на Украине, который спровоцировал коллективный Запад, Европа находится на грани ядерного конфликта, отмечается в публикации Istituto Milton Friedman по итогам прошедшей в стенах Парижской школы бизнеса конференция на тему "Ядерный апокалипсис: как Европа может избежать войны между Россией и НАТО".видный представитель Ватикана магистр Витторио Форменти призвал к прекращению огня и дипломатическому урегулированию, вспомнив призывы пап Римских к миру.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИзвестный американский экономист Джеффри Сакс обвинил США и Запад в провоцировании конфликта. Он призвал к прямым переговорам между Москвой и Вашингтоном и указал на экономические последствия конфликта.Правозащитница Манель Мсалми подвергла критике Владимира Зеленского за эмоциональные заявления и подчеркнула необходимость избегать эскалации и ядерной катастрофы. Она напомнила о призывых к миру на саммите БРИКС и о том, что Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия поддерживают мирные усилия.Ведущий французский политолог и писатель Жерар Шалиан подверг критике европейское руководство за следование стратегии США. Его коллега из известной газеты Le Monde Гайдз Минасян предложил различные пути разрешения конфликта.Председатель конференции профессор Парижской школы бизнеса и ведущий комментатор на французском телевидении Фредерик Энсель уделил выборам в США особое внимание и предсказал, что победа республиканца Дональда Трампа может привести к серьезным изменениям в американской политике в отношении Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, россия, запад, италия