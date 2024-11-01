Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Апокалипсис. На Западе обеспокоились из-за эскалации конфликта на Украине - 01.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241101/konflikt-852539458.html
Апокалипсис. На Западе обеспокоились из-за эскалации конфликта на Украине
Апокалипсис. На Западе обеспокоились из-за эскалации конфликта на Украине - 01.11.2024, ПРАЙМ
Апокалипсис. На Западе обеспокоились из-за эскалации конфликта на Украине
Из-за конфликта на Украине, который спровоцировал коллективный Запад, Европа находится на грани ядерного конфликта, отмечается в публикации Istituto Milton... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T09:47+0300
2024-11-01T09:50+0300
спецоперация на украине
украина
россия
запад
италия
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Из-за конфликта на Украине, который спровоцировал коллективный Запад, Европа находится на грани ядерного конфликта, отмечается в публикации Istituto Milton Friedman по итогам прошедшей в стенах Парижской школы бизнеса конференция на тему "Ядерный апокалипсис: как Европа может избежать войны между Россией и НАТО".видный представитель Ватикана магистр Витторио Форменти призвал к прекращению огня и дипломатическому урегулированию, вспомнив призывы пап Римских к миру.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИзвестный американский экономист Джеффри Сакс обвинил США и Запад в провоцировании конфликта. Он призвал к прямым переговорам между Москвой и Вашингтоном и указал на экономические последствия конфликта.Правозащитница Манель Мсалми подвергла критике Владимира Зеленского за эмоциональные заявления и подчеркнула необходимость избегать эскалации и ядерной катастрофы. Она напомнила о призывых к миру на саммите БРИКС и о том, что Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия поддерживают мирные усилия.Ведущий французский политолог и писатель Жерар Шалиан подверг критике европейское руководство за следование стратегии США. Его коллега из известной газеты Le Monde Гайдз Минасян предложил различные пути разрешения конфликта.Председатель конференции профессор Парижской школы бизнеса и ведущий комментатор на французском телевидении Фредерик Энсель уделил выборам в США особое внимание и предсказал, что победа республиканца Дональда Трампа может привести к серьезным изменениям в американской политике в отношении Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241031/ukraina-852523351.html
украина
запад
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия, запад, италия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД, ИТАЛИЯ
09:47 01.11.2024 (обновлено: 09:50 01.11.2024)
 
Апокалипсис. На Западе обеспокоились из-за эскалации конфликта на Украине

Istituto Milton Friedman: украинский конфликт может привести к ядерной войне

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Из-за конфликта на Украине, который спровоцировал коллективный Запад, Европа находится на грани ядерного конфликта, отмечается в публикации Istituto Milton Friedman по итогам прошедшей в стенах Парижской школы бизнеса конференция на тему "Ядерный апокалипсис: как Европа может избежать войны между Россией и НАТО".
видный представитель Ватикана магистр Витторио Форменти призвал к прекращению огня и дипломатическому урегулированию, вспомнив призывы пап Римских к миру.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Известный американский экономист Джеффри Сакс обвинил США и Запад в провоцировании конфликта. Он призвал к прямым переговорам между Москвой и Вашингтоном и указал на экономические последствия конфликта.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
Последний. Против завершения украинского конфликта лишь один человек
Вчера, 11:18
Правозащитница Манель Мсалми подвергла критике Владимира Зеленского за эмоциональные заявления и подчеркнула необходимость избегать эскалации и ядерной катастрофы. Она напомнила о призывых к миру на саммите БРИКС и о том, что Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия поддерживают мирные усилия.
Ведущий французский политолог и писатель Жерар Шалиан подверг критике европейское руководство за следование стратегии США. Его коллега из известной газеты Le Monde Гайдз Минасян предложил различные пути разрешения конфликта.
Председатель конференции профессор Парижской школы бизнеса и ведущий комментатор на французском телевидении Фредерик Энсель уделил выборам в США особое внимание и предсказал, что победа республиканца Дональда Трампа может привести к серьезным изменениям в американской политике в отношении Украины.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯЗАПАДИТАЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала