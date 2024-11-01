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Апокалипсис. На Западе обеспокоились из-за эскалации конфликта на Украине
Апокалипсис. На Западе обеспокоились из-за эскалации конфликта на Украине - 01.11.2024, ПРАЙМ
Апокалипсис. На Западе обеспокоились из-за эскалации конфликта на Украине
Из-за конфликта на Украине, который спровоцировал коллективный Запад, Европа находится на грани ядерного конфликта, отмечается в публикации Istituto Milton... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T09:47+0300
2024-11-01T09:47+0300
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Из-за конфликта на Украине, который спровоцировал коллективный Запад, Европа находится на грани ядерного конфликта, отмечается в публикации Istituto Milton Friedman по итогам прошедшей в стенах Парижской школы бизнеса конференция на тему "Ядерный апокалипсис: как Европа может избежать войны между Россией и НАТО".видный представитель Ватикана магистр Витторио Форменти призвал к прекращению огня и дипломатическому урегулированию, вспомнив призывы пап Римских к миру.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИзвестный американский экономист Джеффри Сакс обвинил США и Запад в провоцировании конфликта. Он призвал к прямым переговорам между Москвой и Вашингтоном и указал на экономические последствия конфликта.Правозащитница Манель Мсалми подвергла критике Владимира Зеленского за эмоциональные заявления и подчеркнула необходимость избегать эскалации и ядерной катастрофы. Она напомнила о призывых к миру на саммите БРИКС и о том, что Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия поддерживают мирные усилия.Ведущий французский политолог и писатель Жерар Шалиан подверг критике европейское руководство за следование стратегии США. Его коллега из известной газеты Le Monde Гайдз Минасян предложил различные пути разрешения конфликта.Председатель конференции профессор Парижской школы бизнеса и ведущий комментатор на французском телевидении Фредерик Энсель уделил выборам в США особое внимание и предсказал, что победа республиканца Дональда Трампа может привести к серьезным изменениям в американской политике в отношении Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД, ИТАЛИЯ
Апокалипсис. На Западе обеспокоились из-за эскалации конфликта на Украине
Istituto Milton Friedman: украинский конфликт может привести к ядерной войне
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Из-за конфликта на Украине, который спровоцировал коллективный Запад, Европа находится на грани ядерного конфликта, отмечается в публикации Istituto Milton Friedman по итогам прошедшей в стенах Парижской школы бизнеса конференция на тему "Ядерный апокалипсис: как Европа может избежать войны между Россией и НАТО".
видный представитель Ватикана магистр Витторио Форменти призвал к прекращению огня и дипломатическому урегулированию, вспомнив призывы пап Римских к миру.
Известный американский экономист Джеффри Сакс обвинил США и Запад в провоцировании конфликта. Он призвал к прямым переговорам между Москвой и Вашингтоном и указал на экономические последствия конфликта.
Последний. Против завершения украинского конфликта лишь один человек
Правозащитница Манель Мсалми подвергла критике Владимира Зеленского за эмоциональные заявления и подчеркнула необходимость избегать эскалации и ядерной катастрофы. Она напомнила о призывых к миру на саммите БРИКС и о том, что Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия поддерживают мирные усилия.
Ведущий французский политолог и писатель Жерар Шалиан подверг критике европейское руководство за следование стратегии США. Его коллега из известной газеты Le Monde Гайдз Минасян предложил различные пути разрешения конфликта.
Председатель конференции профессор Парижской школы бизнеса и ведущий комментатор на французском телевидении Фредерик Энсель уделил выборам в США особое внимание и предсказал, что победа республиканца Дональда Трампа может привести к серьезным изменениям в американской политике в отношении Украины.