Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России ввели лимит электроэнергии для майнеров-физлиц - 01.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241101/kriptomaynery-852549307.html
В России ввели лимит электроэнергии для майнеров-физлиц
В России ввели лимит электроэнергии для майнеров-физлиц - 01.11.2024, ПРАЙМ
В России ввели лимит электроэнергии для майнеров-физлиц
Правительство РФ утвердило требования к майнерам криптовалют и операторам майнинговой инфраструктуры: согласно подписанным в пятницу постановлениям, лимит... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T18:10+0300
2024-11-01T18:11+0300
энергетика
майнеры
электроэнергия
лимит
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/94/841359444_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3ff8517867c0c690a1380e66b577fed5.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило требования к майнерам криптовалют и операторам майнинговой инфраструктуры: согласно подписанным в пятницу постановлениям, лимит энергопотребления для физлиц, которые занимаются майнингом без регистрации ИП, составит 6 тысяч киловатт-часов в месяц, при этом они должны будут предоставлять Федеральной налоговой службе (ФНС) данные о полученной цифровой валюте, сообщает пресс-служба кабинета министров. "Правительство завершило подготовку нормативной правовой базы, устанавливающей регулирование в сфере майнинга цифровой валюты. Подписаны постановления об утверждении требований к операторам майнинговой инфраструктуры и обязанностях майнеров, а также ряд других актов", - говорится в сообщении. "Согласно документам, осуществлять майнинг цифровой валюты могут индивидуальные предприниматели (ИП) и организации после включения в специальный реестр, который будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Также заниматься майнингом могут граждане, не имеющие статус ИП, в пределах определенного лимита энергопотребления. Этот лимит установлен Правительством в размере 6000 киловатт-часов в месяц. Если показатель окажется превышен, то заниматься майнингом можно будет после регистрации гражданина в качестве ИП и включения в реестр", - поясняют авторы. Постановления правительства приняты в соответствии с законом о легализации майнинга криптовалют в России, который был подписан президентом РФ 8 августа и вступил в силу 1 ноября 2024 года. Документы устанавливают обязанности майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры. "Среди обязанностей майнеров - предоставление в ФНС информации об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе, на который цифровая валюта была зачислена", - говорится в документе. А операторы должны обеспечивать бесперебойность и надежность оказываемых услуг, защиту обрабатываемой ими информации, устойчивость питания системы электроснабжения, а также создать службу внутреннего контроля и службу управления рисками.
https://1prime.ru/20241003/energiya-851944031.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/94/841359444_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_95c531084a5656ae6f0ee93d19f94e3a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
майнеры, электроэнергия, лимит
Энергетика, майнеры, электроэнергия, лимит
18:10 01.11.2024 (обновлено: 18:11 01.11.2024)
 
В России ввели лимит электроэнергии для майнеров-физлиц

Кабмин: лимит электроэнергии для майнеров-физлиц без ИП составит 6 МВт.ч в месяц

© CC BY 2.0 / BybitКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© CC BY 2.0 / Bybit
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило требования к майнерам криптовалют и операторам майнинговой инфраструктуры: согласно подписанным в пятницу постановлениям, лимит энергопотребления для физлиц, которые занимаются майнингом без регистрации ИП, составит 6 тысяч киловатт-часов в месяц, при этом они должны будут предоставлять Федеральной налоговой службе (ФНС) данные о полученной цифровой валюте, сообщает пресс-служба кабинета министров.
"Правительство завершило подготовку нормативной правовой базы, устанавливающей регулирование в сфере майнинга цифровой валюты. Подписаны постановления об утверждении требований к операторам майнинговой инфраструктуры и обязанностях майнеров, а также ряд других актов", - говорится в сообщении.
"Согласно документам, осуществлять майнинг цифровой валюты могут индивидуальные предприниматели (ИП) и организации после включения в специальный реестр, который будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Также заниматься майнингом могут граждане, не имеющие статус ИП, в пределах определенного лимита энергопотребления. Этот лимит установлен Правительством в размере 6000 киловатт-часов в месяц. Если показатель окажется превышен, то заниматься майнингом можно будет после регистрации гражданина в качестве ИП и включения в реестр", - поясняют авторы.
Постановления правительства приняты в соответствии с законом о легализации майнинга криптовалют в России, который был подписан президентом РФ 8 августа и вступил в силу 1 ноября 2024 года.
Промышленный майнинг - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
Эксперт назвал последствия вероятного отключения энергии майнерам в России
3 октября, 15:45
Документы устанавливают обязанности майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры. "Среди обязанностей майнеров - предоставление в ФНС информации об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе, на который цифровая валюта была зачислена", - говорится в документе. А операторы должны обеспечивать бесперебойность и надежность оказываемых услуг, защиту обрабатываемой ими информации, устойчивость питания системы электроснабжения, а также создать службу внутреннего контроля и службу управления рисками.
 
Энергетикамайнерыэлектроэнергиялимит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала