https://1prime.ru/20241101/kriptomaynery-852549307.html

В России ввели лимит электроэнергии для майнеров-физлиц

В России ввели лимит электроэнергии для майнеров-физлиц - 01.11.2024, ПРАЙМ

В России ввели лимит электроэнергии для майнеров-физлиц

Правительство РФ утвердило требования к майнерам криптовалют и операторам майнинговой инфраструктуры: согласно подписанным в пятницу постановлениям, лимит... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T18:10+0300

2024-11-01T18:10+0300

2024-11-01T18:11+0300

энергетика

майнеры

электроэнергия

лимит

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/94/841359444_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3ff8517867c0c690a1380e66b577fed5.jpg

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило требования к майнерам криптовалют и операторам майнинговой инфраструктуры: согласно подписанным в пятницу постановлениям, лимит энергопотребления для физлиц, которые занимаются майнингом без регистрации ИП, составит 6 тысяч киловатт-часов в месяц, при этом они должны будут предоставлять Федеральной налоговой службе (ФНС) данные о полученной цифровой валюте, сообщает пресс-служба кабинета министров. "Правительство завершило подготовку нормативной правовой базы, устанавливающей регулирование в сфере майнинга цифровой валюты. Подписаны постановления об утверждении требований к операторам майнинговой инфраструктуры и обязанностях майнеров, а также ряд других актов", - говорится в сообщении. "Согласно документам, осуществлять майнинг цифровой валюты могут индивидуальные предприниматели (ИП) и организации после включения в специальный реестр, который будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Также заниматься майнингом могут граждане, не имеющие статус ИП, в пределах определенного лимита энергопотребления. Этот лимит установлен Правительством в размере 6000 киловатт-часов в месяц. Если показатель окажется превышен, то заниматься майнингом можно будет после регистрации гражданина в качестве ИП и включения в реестр", - поясняют авторы. Постановления правительства приняты в соответствии с законом о легализации майнинга криптовалют в России, который был подписан президентом РФ 8 августа и вступил в силу 1 ноября 2024 года. Документы устанавливают обязанности майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры. "Среди обязанностей майнеров - предоставление в ФНС информации об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе, на который цифровая валюта была зачислена", - говорится в документе. А операторы должны обеспечивать бесперебойность и надежность оказываемых услуг, защиту обрабатываемой ими информации, устойчивость питания системы электроснабжения, а также создать службу внутреннего контроля и службу управления рисками.

https://1prime.ru/20241003/energiya-851944031.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

майнеры, электроэнергия, лимит