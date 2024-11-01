https://1prime.ru/20241101/lada-852548290.html

В Душанбе открыт первый демонстрационный зал автомобилей Lada

В Душанбе открыт первый демонстрационный зал автомобилей Lada - 01.11.2024, ПРАЙМ

В Душанбе открыт первый демонстрационный зал автомобилей Lada

В Душанбе открылся первый демонстрационный зал автомобилей Lada, сообщает в пятницу торгпредство РФ в Таджикистане. | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T17:11+0300

2024-11-01T17:11+0300

2024-11-01T17:11+0300

lada

душанбе

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851364897_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e28cebc569d527a1868f0a0c95f9828.jpg

ДУШАНБЕ, 1 ноя – ПРАЙМ. В Душанбе открылся первый демонстрационный зал автомобилей Lada, сообщает в пятницу торгпредство РФ в Таджикистане. "Техническое открытие нового современного шоурума Lada состоялось в Душанбе, он позволит сделать выбор комфортным для всех покупателей", - говорится в сообщении. Открытие прошло при участии руководства АО "АвтоВАЗ" и торгпредства. Как заявил начальник отдела продаж и развития экспорта "АвтоВАЗа" Андрей Владимирцев, автомобильный рынок Таджикистана имеет хороший потенциал. "Горная местность, растущая экономика, лояльные клиенты, интересная конкуренция, что даёт уверенность в росте объёмов продаж при должном уровне организации бизнеса, в том числе, послепродажного обслуживания продукции АО "АвтоВАЗ", - приводит его слова торгпредство. В свою очередь региональный менеджер по экспорту в страны Средней Азии АО "АвтоВАЗ" Сергей Серебряный, заявил, что несмотря на тенденцию к увеличению электромобилей в Таджикистане, в компании видят пул клиентов, которым важны потребительские свойства автомобилей "АвтоВАЗа", среди которых универсальность, высокая проходимость, простота обслуживания и доступность запасных частей. По его словам, "АвтоВАЗ" и дальше будет поддерживать официального дилера в Таджикистане и помогать в решении задач по увеличению продаж. По данным ГАИ МВД, на 1 марта 2024 года в Таджикистане официально зарегистрировано 666 074 автотранспортных средства, из них 562 000 легковых автомобилей. Ввоз в страну автотранспортных средств выпуска до 2013 года запрещен в соответствие с постановлением правительства страны от августа 2023 года.

https://1prime.ru/20241029/avto-852486578.html

душанбе

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

lada, душанбе, авто