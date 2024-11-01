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В Душанбе открыт первый демонстрационный зал автомобилей Lada
В Душанбе открыт первый демонстрационный зал автомобилей Lada - 01.11.2024, ПРАЙМ
В Душанбе открыт первый демонстрационный зал автомобилей Lada
В Душанбе открылся первый демонстрационный зал автомобилей Lada, сообщает в пятницу торгпредство РФ в Таджикистане. | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T17:11+0300
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ДУШАНБЕ, 1 ноя – ПРАЙМ. В Душанбе открылся первый демонстрационный зал автомобилей Lada, сообщает в пятницу торгпредство РФ в Таджикистане. "Техническое открытие нового современного шоурума Lada состоялось в Душанбе, он позволит сделать выбор комфортным для всех покупателей", - говорится в сообщении. Открытие прошло при участии руководства АО "АвтоВАЗ" и торгпредства. Как заявил начальник отдела продаж и развития экспорта "АвтоВАЗа" Андрей Владимирцев, автомобильный рынок Таджикистана имеет хороший потенциал. "Горная местность, растущая экономика, лояльные клиенты, интересная конкуренция, что даёт уверенность в росте объёмов продаж при должном уровне организации бизнеса, в том числе, послепродажного обслуживания продукции АО "АвтоВАЗ", - приводит его слова торгпредство. В свою очередь региональный менеджер по экспорту в страны Средней Азии АО "АвтоВАЗ" Сергей Серебряный, заявил, что несмотря на тенденцию к увеличению электромобилей в Таджикистане, в компании видят пул клиентов, которым важны потребительские свойства автомобилей "АвтоВАЗа", среди которых универсальность, высокая проходимость, простота обслуживания и доступность запасных частей. По его словам, "АвтоВАЗ" и дальше будет поддерживать официального дилера в Таджикистане и помогать в решении задач по увеличению продаж. По данным ГАИ МВД, на 1 марта 2024 года в Таджикистане официально зарегистрировано 666 074 автотранспортных средства, из них 562 000 легковых автомобилей. Ввоз в страну автотранспортных средств выпуска до 2013 года запрещен в соответствие с постановлением правительства страны от августа 2023 года.
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lada, душанбе, авто
В Душанбе открыт первый демонстрационный зал автомобилей Lada
Торгпредство РФ: в Душанбе открылся первый демонстрационный зал автомобилей Lada
ДУШАНБЕ, 1 ноя – ПРАЙМ. В Душанбе открылся первый демонстрационный зал автомобилей Lada, сообщает в пятницу торгпредство РФ в Таджикистане.
"Техническое открытие нового современного шоурума Lada состоялось в Душанбе, он позволит сделать выбор комфортным для всех покупателей", - говорится в сообщении. Открытие прошло при участии руководства АО "АвтоВАЗ" и торгпредства.
Как заявил начальник отдела продаж и развития экспорта "АвтоВАЗа" Андрей Владимирцев, автомобильный рынок Таджикистана имеет хороший потенциал. "Горная местность, растущая экономика, лояльные клиенты, интересная конкуренция, что даёт уверенность в росте объёмов продаж при должном уровне организации бизнеса, в том числе, послепродажного обслуживания продукции АО "АвтоВАЗ", - приводит его слова торгпредство.
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В свою очередь региональный менеджер по экспорту в страны Средней Азии АО "АвтоВАЗ" Сергей Серебряный, заявил, что несмотря на тенденцию к увеличению электромобилей в Таджикистане, в компании видят пул клиентов, которым важны потребительские свойства автомобилей "АвтоВАЗа", среди которых универсальность, высокая проходимость, простота обслуживания и доступность запасных частей.
По его словам, "АвтоВАЗ" и дальше будет поддерживать официального дилера в Таджикистане и помогать в решении задач по увеличению продаж.
По данным ГАИ МВД, на 1 марта 2024 года в Таджикистане официально зарегистрировано 666 074 автотранспортных средства, из них 562 000 легковых автомобилей. Ввоз в страну автотранспортных средств выпуска до 2013 года запрещен в соответствие с постановлением правительства страны от августа 2023 года.