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В России стремительно растет рынок подержанных мотоциклов
В России стремительно растет рынок подержанных мотоциклов - 01.11.2024, ПРАЙМ
В России стремительно растет рынок подержанных мотоциклов
Рынок подержанных мотоциклов в России за 9 месяцев вырос на 9% в годовом выражении и при сохранении таких темпов установит новый рекорд, сообщило аналитическое... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T19:53+0300
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Рынок подержанных мотоциклов в России за 9 месяцев вырос на 9% в годовом выражении и при сохранении таких темпов установит новый рекорд, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Рынок мотоциклов с пробегом превысил 100 тысяч единиц и идет на новый рекорд. По данным агентства "Автостат", за 9 месяцев 2024 года в России было куплено 100,5 тыс. подержанных мотоциклов – на 9% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Таким образом, он готовится установить новый рекорд", - говорится в сообщении. Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году – 103,7 тысячи единиц. Такими темпами рынок мотоциклов с пробегом может поставить новый рекорд уже по прошествии 10 месяцев. По данным "Автостата", среди марок на рынке лидирует Honda – 21,6 тысячи штук, на ее долю пришлось 22% общего объема продаж. Далее идут Yamaha и Suzuki, которых было продано 15,6 и 9,6 тысячи мотоциклов соответственно. Среди моделей главенствует Honda CBR с 4,6 тысячами проданных единиц. Второе место у Honda CB - 3,8 тысячи экземпляров. "Автостат" отмечает главенство Москвы и Подмосковья по доле вторичного рынка мотоциклов, на них за отчетный период пришлось 16,6 и 11 тысяч проданных мотоциклов соответственно.
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россия, мотоциклы, рынок
Экономика, РОССИЯ, Мотоциклы, Рынок
В России стремительно растет рынок подержанных мотоциклов
"Автостат": рынок подержанных мотоциклов в РФ за 9 месяцев вырос на 9%
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Рынок подержанных мотоциклов в России за 9 месяцев вырос на 9% в годовом выражении и при сохранении таких темпов установит новый рекорд, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Рынок мотоциклов с пробегом превысил 100 тысяч единиц и идет на новый рекорд. По данным агентства "Автостат", за 9 месяцев 2024 года в России было куплено 100,5 тыс. подержанных мотоциклов – на 9% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Таким образом, он готовится установить новый рекорд", - говорится в сообщении.
Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году – 103,7 тысячи единиц. Такими темпами рынок мотоциклов с пробегом может поставить новый рекорд уже по прошествии 10 месяцев.
По данным "Автостата", среди марок на рынке лидирует Honda – 21,6 тысячи штук, на ее долю пришлось 22% общего объема продаж. Далее идут Yamaha и Suzuki, которых было продано 15,6 и 9,6 тысячи мотоциклов соответственно.
В "Авито Авто" проанализировали рост спроса на новые мотоциклы
Среди моделей главенствует Honda CBR с 4,6 тысячами проданных единиц. Второе место у Honda CB - 3,8 тысячи экземпляров.
"Автостат" отмечает главенство Москвы и Подмосковья по доле вторичного рынка мотоциклов, на них за отчетный период пришлось 16,6 и 11 тысяч проданных мотоциклов соответственно.