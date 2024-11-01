https://1prime.ru/20241101/nastuplenie-852542567.html

"Крупные силы". Наступления российских войск ждут еще на одном направлении

"Крупные силы". Наступления российских войск ждут еще на одном направлении - 01.11.2024, ПРАЙМ

"Крупные силы". Наступления российских войск ждут еще на одном направлении

Российские войска готовятся к наступлению на новом направлении — Запорожском, а ВСУ пытаются превратить остающуюся под их контролем часть Запорожской области в... | 01.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российские войска готовятся к наступлению на новом направлении — Запорожском, а ВСУ пытаются превратить остающуюся под их контролем часть Запорожской области в "регион-крепость", пишет польское издание Interia.Как отмечается, российские войска накапливают крупные силы и готовятся к наступлению. Украинская разведка получила информацию о потенциальных силах и средствах, задействованных русскими. Тем временем подразделения ВС РФ завершили подготовку на полигоне в Запорожской области.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПредполагается, что в предстоящем наступлении будет задействовано большое количество техники, включая боевые машины пехоты и танки. Местность, по которой будут продвигаться русские, — степи, что дает украинцам хороший обзор.пресс-секретарь Южного военного ВСУ округа Владислав Волошин рассчитывает на украинские беспилотники для быстрого распознавания атак противника. По словам военного, вероятным местом атаки станет район городов Приютное и Левадный. Основной удар может быть нанесен уже в ближайшие недели.Пресс-секретарь назначенной Киевом военно-гражданской администрации Запорожской области Александр Коваленко также сообщил о подготовке к российскому наступлению. В районе Запорожья уже несколько месяцев идет интенсивная подготовка к обороне. Строительство укреплений ведется под постоянным контролем украинских военных.Как утверждает Коваленко, сильные укрепления и постоянная связь гражданского населения и властей с военными создают синергетический эффект, позволяющий построить вокруг Запорожья настоящую крепость.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, россия, всу, вс рф, запорожская область