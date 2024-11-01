https://1prime.ru/20241101/neft-852465638.html

Ближний Восток нашел управу на нефть, и это пугает

Ближний Восток нашел управу на нефть, и это пугает - 01.11.2024, ПРАЙМ

Ближний Восток нашел управу на нефть, и это пугает

Ближний Восток исторически является ключевым регионом для мировой нефтяной индустрии, и проблемы, связанные с нефтью в данном регионе, оказывают значительное... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T08:00+0300

2024-11-01T08:00+0300

2024-11-01T08:00+0300

мнения аналитиков

экспортные цены на нефть

сделка опек+

глобальный энергокризис

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Ближний Восток исторически является ключевым регионом для мировой нефтяной индустрии, и проблемы, связанные с нефтью в данном регионе, оказывают значительное влияние на глобальные рынки, политику и безопасность. Основные страны, богатые нефтью, такие как Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт играют важную роль в глобальной экономике благодаря своим запасам углеводородов. Однако эти ресурсы также порождают ряд противоречий и сложностей как для региона, так и для мира в целом. В последнее время обострение отношений между Израилем, Ираном и Ливаном стало одним из ключевых факторов, влияющих на нефтяную ситуацию в регионе и за его пределами. Эти страны, хотя и не являются крупнейшими производителями нефти, оказывают значительное влияние на энергетические рынки, а любой конфликт в этом треугольнике может привести к их дестабилизации. Противостояние между Израилем и Ираном, продолжающееся на протяжении нескольких десятилетий, отрицательно сказывается на нефтяных рынках и безопасности поставок нефти с Ближнего Востока. Иран является одним из крупнейших производителей нефти в мире и членом ОПЕК. Любое обострение конфликта с участием Ирана может привести к перебоям в экспорте и росту цен на нефть. Одной из главных точек напряженности является иранская поддержка группировки Хезболла в Ливане, выступающей против Израиля, который, в свою очередь, проводит военные операции, направленные на сдерживание влияния Ирана в Сирии и Ливане. Ливан сам по себе не является крупным производителем нефти, однако политическая и экономическая нестабильность в стране тесно связана с более широким региональным контекстом. Хезболла, поддерживаемая Ираном, играет значительную роль в ливанской политике и активно участвует в конфронтации с Израилем. Данный конфликт создает предпосылки для дестабилизации всего восточного Средиземноморья, где также существуют значительные запасы углеводородов. Возрастающая военная активность между этими странами повышает риски для безопасности транспортировки нефти через Ормузский пролив — ключевой стратегический маршрут, через который проходит до 20% мировой нефти. Локация Ирана в непосредственной близости к данному региону позволяет ему оказывать влияние на судоходство, что может дестабилизировать мировые нефтяные рынки. Другие факторы, усложняющие нефтяную ситуацию на Ближнем Востоке - противостояние Ирана и Саудовской Аравии, война в Сирии и Йемене, а также многочисленные этнические и религиозные противоречия. Они напрямую влияют на мировые поставки нефти. Любые перебои в добыче или экспорте нефти из-за военных действий или санкций могут привести к скачкам цен на нефть, что подрывает стабильность на глобальных рынках. Например, атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии в 2019 году, ответственность за которые возложили на Иран, вызвали резкий рост цен на нефть, подчеркнув уязвимость энергетической инфраструктуры региона перед военными угрозами. Даже кратковременные перебои в производстве могут иметь серьезные последствия для стран-импортеров нефти. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в которую входят многие страны Ближнего Востока, продолжает играть важную роль в определении мировых цен на нефть. Саудовская Аравия, как крупнейший производитель нефти в ОПЕК, часто оказывается в центре обсуждений политики по регулированию объемов добычи с целью поддержания стабильности цен. Однако внутри ОПЕК существуют противоречия между странами с разными экономическими интересами. Некоторые члены, такие как Иран и Ирак, стремятся увеличить добычу, чтобы компенсировать потери от экономических санкций или восстановиться после войн, в то время как другие страны, например Саудовская Аравия, стараются ограничивать производство для поддержки высоких цен на нефть.Автор - Директор Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН, к.э.н. Максим Черняев

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Максим Черняев https://cdnn.1prime.ru/img/84291/88/842918866_160:0:1120:960_100x100_80_0_0_5cb3049639b47aab886cdf201119b4b4.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Максим Черняев https://cdnn.1prime.ru/img/84291/88/842918866_160:0:1120:960_100x100_80_0_0_5cb3049639b47aab886cdf201119b4b4.jpg

мнения аналитиков, экспортные цены на нефть, сделка опек+, глобальный энергокризис