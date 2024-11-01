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В АТОР подсчитали, во сколько обойдется новогодний отдых вдвоем за рубежом - 01.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В АТОР подсчитали, во сколько обойдется новогодний отдых вдвоем за рубежом
В АТОР подсчитали, во сколько обойдется новогодний отдых вдвоем за рубежом - 01.11.2024, ПРАЙМ
В АТОР подсчитали, во сколько обойдется новогодний отдых вдвоем за рубежом
Самый бюджетный тур на новогодние праздники на двоих в Турцию, Египет или Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подорожал на 15% по сравнению с прошлым годом и... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T06:54+0300
2024-11-01T06:54+0300
экономика
выездной туризм
туризм в турции
атор
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Самый бюджетный тур на новогодние праздники на двоих в Турцию, Египет или Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подорожал на 15% по сравнению с прошлым годом и обойдется россиянам в среднем в 200 тысяч рублей, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Если сейчас покупать, то самый бюджетный вариант отдыха на Новый год в среднем - не берем Таиланд, Хайнань, возьмем Турцию, Египет, ОАЭ (плюс-минус одинаковый период перелета) на двоих - это будет порядка 200 тысяч рублей. Это дороже на 15%, чем было в прошлом году", - сказала Ломидзе. При этом, по словам главы ассоциации, туры за рубеж на ноябрьские праздники в среднем за год подешевели на 15%. "Турция будет на 20% дешевле, чем летом. ОАЭ и Египет - дороже, потому что там начался сезон. Таиланд подорожал, но не сильно по сравнению с прошлым ноябрем. А Куба, Шри-Ланка, Маврикий, Мальдивы дешевле, чем летом, на 10-15%", - пояснила Ломидзе. Накануне глава АТОР сообщила, что россияне стали активнее бронировать туры за рубеж на зиму и новогодние праздники. Она уточнила, что на некоторых направлениях активность возросла более чем в два раза. Высокий спрос отмечается на поездки в Таиланд, Египет, ОАЭ, Турцию, на Мальдивы, Шри-Ланку и Хайнань.
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выездной туризм, туризм в турции, атор
Экономика, выездной туризм, туризм в Турции, АТОР
06:54 01.11.2024
 
В АТОР подсчитали, во сколько обойдется новогодний отдых вдвоем за рубежом

АТОР: новогодний отдых вдвоем в Турции, Египте и ОАЭ обойдется минимум в 200 тысяч рублей

© Фото : Unsplash / Nihat Sinan ErulПляж в Турции
Пляж в Турции - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© Фото : Unsplash / Nihat Sinan Erul
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Самый бюджетный тур на новогодние праздники на двоих в Турцию, Египет или Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подорожал на 15% по сравнению с прошлым годом и обойдется россиянам в среднем в 200 тысяч рублей, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Если сейчас покупать, то самый бюджетный вариант отдыха на Новый год в среднем - не берем Таиланд, Хайнань, возьмем Турцию, Египет, ОАЭ (плюс-минус одинаковый период перелета) на двоих - это будет порядка 200 тысяч рублей. Это дороже на 15%, чем было в прошлом году", - сказала Ломидзе.
При этом, по словам главы ассоциации, туры за рубеж на ноябрьские праздники в среднем за год подешевели на 15%. "Турция будет на 20% дешевле, чем летом. ОАЭ и Египет - дороже, потому что там начался сезон. Таиланд подорожал, но не сильно по сравнению с прошлым ноябрем. А Куба, Шри-Ланка, Маврикий, Мальдивы дешевле, чем летом, на 10-15%", - пояснила Ломидзе.
Накануне глава АТОР сообщила, что россияне стали активнее бронировать туры за рубеж на зиму и новогодние праздники. Она уточнила, что на некоторых направлениях активность возросла более чем в два раза. Высокий спрос отмечается на поездки в Таиланд, Египет, ОАЭ, Турцию, на Мальдивы, Шри-Ланку и Хайнань.
*Флаг Кубы
В АТОР оценили ситуацию с бронированиями туров на Кубу
19 октября, 17:37
 
Экономикавыездной туризмтуризм в ТурцииАТОР
 
 
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