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Ряд категорий товаров отныне нельзя купить, если они просрочены

Ряд категорий товаров отныне нельзя купить, если они просрочены - 01.11.2024, ПРАЙМ

Ряд категорий товаров отныне нельзя купить, если они просрочены

Восемь категорий товаров, в том числе пиво, обувь, шины, одежду и духи теперь нельзя купить, если они некачественные - с 1 ноября на кассах при их продаже в... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T05:53+0300

2024-11-01T05:53+0300

2024-11-01T07:25+0300

экономика

"честный знак"

шины

пиво

парфюмерия

обувь

одежда

маркировка товаров

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Восемь категорий товаров, в том числе пиво, обувь, шины, одежду и духи теперь нельзя купить, если они некачественные - с 1 ноября на кассах при их продаже в России вводится разрешительный режим. Так, с ноября вводится разрешительный режим при продаже пива и слабоалкогольных напитков, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды, духов, БАДов, антисептиков и отдельных видов медицинских изделий. При сканировании кода маркировки касса будет отправлять данные в систему маркировки "Честный знак", и если товары из этих категорий просрочены, продаются с нарушением цены, отсутствием сведений о коде или товар с таким кодом уже выведен из оборота, то касса заблокирует его продажу. В России уже введен разрешительный режим для табака и разливного пива, воды и молочной продукции. Как отмечает заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор "Честного знака") Реваз Юсупов, эта мера уже показала результаты: в табачной продукции было заблокировано 24,9 миллиона единиц с признаками контрафакта и 9,5 миллиона единиц продукции неизвестного происхождения. Не позволил разрешительный режим продать и 13,7 миллиона литров просроченного пива в кегах, 12 миллионов литров пива с признаками контрафакта, 1,5 миллиона литров пива неизвестного происхождения, 18,4 миллиона литров просроченной молочной продукции и 30 миллионов литров с признаками контрафакта, почти 56 миллионов литров контрафактной воды, 7 миллионов литров "просрочки" и более 53 миллионов литров воды неизвестного происхождения. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) добавляют, что включение проверки новых категорий товаров будет происходить на уже отработанных процессах, поэтому сложностей возникать не должно. В свою очередь генеральный директор группы "Каллисто" (разработчик и интегратор решений для маркировки) Павел Булгаков отмечает, что старт разрешительного режима - один из моментов проверки на прочность того, как производитель внедрил у себя маркировку продукции. "Чтобы не возникла ситуация, когда на кассе не проходит легальный продукт, производитель которого интегрирован в систему маркировки, важно, чтобы у него на протяжении всей производственной цепочки был обеспечен четкий контроль и учет продукции. То есть чтобы на линии стояло оборудование, которое качественно наносит код, который потом хорошо считывается, чтобы камеры считывали эти коды без перебоев и чтобы программное обеспечение четко связывало все эти этапы – от нанесения кода до передачи всех данных в систему маркировки", - поясняет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

"честный знак", шины, пиво, парфюмерия, обувь, одежда, маркировка товаров