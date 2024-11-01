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Сотрудника Росавтодора в Тульской области обвинили во взяточничестве

Сотрудника Росавтодора в Тульской области обвинили во взяточничестве - 01.11.2024, ПРАЙМ

Сотрудника Росавтодора в Тульской области обвинили во взяточничестве

В Тульской области возбудили дело против сотрудника Росавтодора о взяточничестве в размере 74 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказали в... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T14:02+0300

2024-11-01T14:02+0300

2024-11-01T14:02+0300

россия

борьба с коррупцией

ск

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. В Тульской области возбудили дело против сотрудника Росавтодора о взяточничестве в размере 74 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе российского Следственного комитета.Отмечается, что обвиняемым оказался высокопоставленный представитель подведомственной службы Министерства транспорта. Согласно материалам следствия, подозреваемый в 2014-2021 годах получал взятки от предпринимателя. В качестве взяток им был получены автомобили бизнес-класса, услуги имущественного характера на сумму свыше 74 миллионов рублей. Взамен обвиняемый занимался покровительством и попустительством в интересах коммерческой организации.

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россия, борьба с коррупцией, ск