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Сотрудника Росавтодора в Тульской области обвинили во взяточничестве
Сотрудника Росавтодора в Тульской области обвинили во взяточничестве - 01.11.2024, ПРАЙМ
Сотрудника Росавтодора в Тульской области обвинили во взяточничестве
В Тульской области возбудили дело против сотрудника Росавтодора о взяточничестве в размере 74 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказали в... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T14:02+0300
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. В Тульской области возбудили дело против сотрудника Росавтодора о взяточничестве в размере 74 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе российского Следственного комитета.Отмечается, что обвиняемым оказался высокопоставленный представитель подведомственной службы Министерства транспорта. Согласно материалам следствия, подозреваемый в 2014-2021 годах получал взятки от предпринимателя. В качестве взяток им был получены автомобили бизнес-класса, услуги имущественного характера на сумму свыше 74 миллионов рублей. Взамен обвиняемый занимался покровительством и попустительством в интересах коммерческой организации.
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россия, борьба с коррупцией, ск
РОССИЯ, борьба с коррупцией, СК
Сотрудника Росавтодора в Тульской области обвинили во взяточничестве
На сотрудника Росавтодора в Тульской области завели дело о взятках на 74 млн руб
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. В Тульской области возбудили дело против сотрудника Росавтодора о взяточничестве в размере 74 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе российского Следственного комитета.
Отмечается, что обвиняемым оказался высокопоставленный представитель подведомственной службы Министерства транспорта.
Согласно материалам следствия, подозреваемый в 2014-2021 годах получал взятки от предпринимателя. В качестве взяток им был получены автомобили бизнес-класса, услуги имущественного характера на сумму свыше 74 миллионов рублей.
Взамен обвиняемый занимался покровительством и попустительством в интересах коммерческой организации.
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