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В России могут удвоиться субсидии на сельхозтехнику, сообщили в Минсельхозе

В России могут удвоиться субсидии на сельхозтехнику, сообщили в Минсельхозе - 01.11.2024, ПРАЙМ

В России могут удвоиться субсидии на сельхозтехнику, сообщили в Минсельхозе

Объем субсидирования производителей сельхозтехники для ее продажи аграриям на льготных условиях может вырасти в России почти вдвое - на 7,5 миллиарда рублей,... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T17:01+0300

2024-11-01T17:01+0300

2024-11-01T17:02+0300

экономика

минсельхоз

субсидии

сельхозтехника

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Объем субсидирования производителей сельхозтехники для ее продажи аграриям на льготных условиях может вырасти в России почти вдвое - на 7,5 миллиарда рублей, такую возможность сейчас прорабатывает Минсельхоз совместно с Госдумой и Минпромторгом, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании программной комиссии партии "Единая Россия". Председатель партии Дмитрий Медведев в ходе заседания уточнил, хватит ли средств у российских аграриев на покупку сельхозтехники. По его словам, они сейчас "бьют тревогу". "У нас на следующий год заложено в текущем проекте бюджета на 600 миллионов больше, чем в текущем году. Плюс, соответственно, мы с Государственной думой и партией прорабатываем возможность дополнительного увеличения (финансирования - ред.) ко второму чтению (бюджета - ред.) еще трех миллиардов рублей. И совместно с Минпромторгом на следующий год мы ищем источники для того, чтобы увеличить именно лизинговую поддержку еще на 4,5 миллиарда рублей", - ответила Лут. "То есть мы надеемся, что увеличение будет очень серьезное, фактически считаем - в два раза, почти в два раза. Поэтому здесь все наши сельхозтоваропроизводители будут обеспечены всей необходимой техникой", - добавила министр. В 2023 году на программу субсидирования производителей сельхозтехники для ее продажи аграриям на льготных условиях в рамках постановления правительства №1432 было выделено 8 миллиардов рублей. Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов рассказывал, что "программа 1432" может быть дофинансирована при наличии бюджетных источников. Позднее он отмечал, что Минпромторг в качестве новой меры поддержки спроса на сельхозтехнику предложил запустить механизм льготного лизинга такого оборудования через специальную программу "Дом.РФ". По словам министра, с помощью такой схемы планируется за первые три года привлечь с рынка более 100 миллиардов рублей внебюджетных средств для закупки сельхозтехники, а объем субсидий составит около 11 миллиардов рублей. В проекте бюджета на три года на развитие специального сельскохозяйственного пищевого машиностроения пока предусмотрено 52 миллиарда рублей. Также Минпромторг рассматривает возможность направить около 30 миллиардов рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области сельхозтехники.

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минсельхоз, субсидии, сельхозтехника