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"Такого раньше не наблюдалось". На Западе оценили действия российских войск
"Такого раньше не наблюдалось". На Западе оценили действия российских войск - 01.11.2024, ПРАЙМ
"Такого раньше не наблюдалось". На Западе оценили действия российских войск
Части ВС России продвигаются такими темпами, которые раньше не наблюдались. Об этом в интервью американскому журналу Newsweek сказал эксперт Black Bird Group... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T18:04+0300
2024-11-01T18:04+0300
2024-11-01T18:05+0300
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Части ВС России продвигаются такими темпами, которые раньше не наблюдались. Об этом в интервью американскому журналу Newsweek сказал эксперт Black Bird Group Эмиль Кастехельми.Ссылаясь на его мнение, Newsweek предупреждает, что столь стремительные темпы продвижения, которые показывают российские войска, "могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет подтянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере, без больших потерь в живой силе".Вместе с тем эксперт Black Bird Group подчеркнул, что взятие россиянами Селидова - это подготовка к созданию более выгодных позиций для наступления на Покровск (Красноармейск).
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украина, вс рф, наступление
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВС РФ, наступление
"Такого раньше не наблюдалось". На Западе оценили действия российских войск
Newsweek: активность российских войск в зоне СВО резко возросла
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ.
Части ВС России продвигаются такими темпами, которые раньше не наблюдались. Об этом в интервью американскому журналу Newsweek
сказал эксперт Black Bird Group Эмиль Кастехельми.
Ссылаясь на его мнение, Newsweek предупреждает, что столь стремительные темпы продвижения, которые показывают российские войска, "могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет подтянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере, без больших потерь в живой силе".
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Вместе с тем эксперт Black Bird Group подчеркнул, что взятие россиянами Селидова - это подготовка к созданию более выгодных позиций для наступления на Покровск (Красноармейск).