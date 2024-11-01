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"Такого раньше не наблюдалось". На Западе оценили действия российских войск - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Такого раньше не наблюдалось". На Западе оценили действия российских войск
"Такого раньше не наблюдалось". На Западе оценили действия российских войск - 01.11.2024, ПРАЙМ
"Такого раньше не наблюдалось". На Западе оценили действия российских войск
Части ВС России продвигаются такими темпами, которые раньше не наблюдались. Об этом в интервью американскому журналу Newsweek сказал эксперт Black Bird Group... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T18:04+0300
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спецоперация на украине
украина
вс рф
наступление
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Части ВС России продвигаются такими темпами, которые раньше не наблюдались. Об этом в интервью американскому журналу Newsweek сказал эксперт Black Bird Group Эмиль Кастехельми.Ссылаясь на его мнение, Newsweek предупреждает, что столь стремительные темпы продвижения, которые показывают российские войска, "могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет подтянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере, без больших потерь в живой силе".Вместе с тем эксперт Black Bird Group подчеркнул, что взятие россиянами Селидова - это подготовка к созданию более выгодных позиций для наступления на Покровск (Красноармейск).
https://1prime.ru/20241031/vsu-852530723.html
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украина, вс рф, наступление
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВС РФ, наступление
18:04 01.11.2024 (обновлено: 18:05 01.11.2024)
 
"Такого раньше не наблюдалось". На Западе оценили действия российских войск

Newsweek: активность российских войск в зоне СВО резко возросла

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Части ВС России продвигаются такими темпами, которые раньше не наблюдались. Об этом в интервью американскому журналу Newsweek сказал эксперт Black Bird Group Эмиль Кастехельми.
Ссылаясь на его мнение, Newsweek предупреждает, что столь стремительные темпы продвижения, которые показывают российские войска, "могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет подтянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере, без больших потерь в живой силе".
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
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Вчера, 17:10
Вместе с тем эксперт Black Bird Group подчеркнул, что взятие россиянами Селидова - это подготовка к созданию более выгодных позиций для наступления на Покровск (Красноармейск).
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВС РФнаступление
 
 
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