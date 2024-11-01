https://1prime.ru/20241101/svo-852549184.html

"Такого раньше не наблюдалось". На Западе оценили действия российских войск

"Такого раньше не наблюдалось". На Западе оценили действия российских войск - 01.11.2024, ПРАЙМ

"Такого раньше не наблюдалось". На Западе оценили действия российских войск

Части ВС России продвигаются такими темпами, которые раньше не наблюдались. Об этом в интервью американскому журналу Newsweek сказал эксперт Black Bird Group... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T18:04+0300

2024-11-01T18:04+0300

2024-11-01T18:05+0300

спецоперация на украине

украина

вс рф

наступление

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Части ВС России продвигаются такими темпами, которые раньше не наблюдались. Об этом в интервью американскому журналу Newsweek сказал эксперт Black Bird Group Эмиль Кастехельми.Ссылаясь на его мнение, Newsweek предупреждает, что столь стремительные темпы продвижения, которые показывают российские войска, "могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет подтянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере, без больших потерь в живой силе".Вместе с тем эксперт Black Bird Group подчеркнул, что взятие россиянами Селидова - это подготовка к созданию более выгодных позиций для наступления на Покровск (Красноармейск).

https://1prime.ru/20241031/vsu-852530723.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, вс рф, наступление