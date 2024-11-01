https://1prime.ru/20241101/ukraina-852540390.html
В Крыму оценили перспективы разрешения украинского конфликта
В Крыму оценили перспективы разрешения украинского конфликта - 01.11.2024, ПРАЙМ
В Крыму оценили перспективы разрешения украинского конфликта
Предпосылок для завершения украинского конфликта к концу 2024 года на текущий момент нет. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T10:42+0300
2024-11-01T10:42+0300
2024-11-01T10:47+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - ПРАЙМ. Предпосылок для завершения украинского конфликта к концу 2024 года на текущий момент нет. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Депутат уточнил, что о конце боевых действий пока что ничего не свидетельствует. По его словам, цели спецоперации пока не достигнуты, а в Курской области все еще идут бои."Думаю, до конца 2024 года военные действия точно не будут завершены, а там - посмотрим, как будут развиваться события. И не просто в сторонке постоим, а будем стараться сделать всё от нас зависящее для приближения нашей победы", - сказал Константинов агентству РИА Новости. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
В Крыму оценили перспективы разрешения украинского конфликта
Константинов: предпосылок для завершения конфликта на Украине к концу года нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - ПРАЙМ. Предпосылок для завершения украинского конфликта к концу 2024 года на текущий момент нет. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Депутат уточнил, что о конце боевых действий пока что ничего не свидетельствует. По его словам, цели спецоперации пока не достигнуты, а в Курской области все еще идут бои.
"Думаю, до конца 2024 года военные действия точно не будут завершены, а там - посмотрим, как будут развиваться события. И не просто в сторонке постоим, а будем стараться сделать всё от нас зависящее для приближения нашей победы", - сказал Константинов агентству РИА Новости.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Крым пережил "конкретный" армагеддон", заявил Константинов