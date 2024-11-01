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Кеннеди-младший признал горькую правду об Украине - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Кеннеди-младший признал горькую правду об Украине
Кеннеди-младший признал горькую правду об Украине - 01.11.2024, ПРАЙМ
Кеннеди-младший признал горькую правду об Украине
Мировые средства массовой информации уже начали признавать, что Украина проигрывает на фронте. Об том сообщил американский политик и экс-кандидат в президенты... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T12:07+0300
2024-11-01T12:07+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Мировые средства массовой информации уже начали признавать, что Украина проигрывает на фронте. Об том сообщил американский политик и экс-кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсети Х."Ведущие СМИ признают, что война проиграна. Если бы они с самого начала были честны, реальность привела бы Украину к мирному, великодушному урегулированию, которого Россия неоднократно добивалась", — написал он.В то же время, Кеннеди-младший подчеркнул, что у украинской армии нет шансов победить в этом конфликте, зачинщиками которого стали Соединенные Штаты. По его словам, целью этого было нанесение поражения России.Ранее российский президент Владимир Путин говорил, что Зеленский выдвигает определенные требования, но мирным диалогом это не является. Более того, как заметил российский лидер, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры.
https://1prime.ru/20241101/dezertiry-852541041.html
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россия, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
12:07 01.11.2024
 
Кеннеди-младший признал горькую правду об Украине

Кеннеди-младший: ведущие СМИ признают, что Украина проиграла войну

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Мировые средства массовой информации уже начали признавать, что Украина проигрывает на фронте. Об том сообщил американский политик и экс-кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсети Х.
"Ведущие СМИ признают, что война проиграна. Если бы они с самого начала были честны, реальность привела бы Украину к мирному, великодушному урегулированию, которого Россия неоднократно добивалась", — написал он.
В то же время, Кеннеди-младший подчеркнул, что у украинской армии нет шансов победить в этом конфликте, зачинщиками которого стали Соединенные Штаты. По его словам, целью этого было нанесение поражения России.
Ранее российский президент Владимир Путин говорил, что Зеленский выдвигает определенные требования, но мирным диалогом это не является. Более того, как заметил российский лидер, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры.
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