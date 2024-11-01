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Кеннеди-младший признал горькую правду об Украине
Кеннеди-младший признал горькую правду об Украине - 01.11.2024, ПРАЙМ
Кеннеди-младший признал горькую правду об Украине
Мировые средства массовой информации уже начали признавать, что Украина проигрывает на фронте. Об том сообщил американский политик и экс-кандидат в президенты... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T12:07+0300
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Мировые средства массовой информации уже начали признавать, что Украина проигрывает на фронте. Об том сообщил американский политик и экс-кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсети Х."Ведущие СМИ признают, что война проиграна. Если бы они с самого начала были честны, реальность привела бы Украину к мирному, великодушному урегулированию, которого Россия неоднократно добивалась", — написал он.В то же время, Кеннеди-младший подчеркнул, что у украинской армии нет шансов победить в этом конфликте, зачинщиками которого стали Соединенные Штаты. По его словам, целью этого было нанесение поражения России.Ранее российский президент Владимир Путин говорил, что Зеленский выдвигает определенные требования, но мирным диалогом это не является. Более того, как заметил российский лидер, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
Кеннеди-младший признал горькую правду об Украине
Кеннеди-младший: ведущие СМИ признают, что Украина проиграла войну
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ.
Мировые средства массовой информации уже начали признавать, что Украина проигрывает на фронте. Об том сообщил американский политик и экс-кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсети Х
.
"Ведущие СМИ признают, что война проиграна. Если бы они с самого начала были честны, реальность привела бы Украину к мирному, великодушному урегулированию, которого Россия неоднократно добивалась", — написал он.
В то же время, Кеннеди-младший подчеркнул, что у украинской армии нет шансов победить в этом конфликте, зачинщиками которого стали Соединенные Штаты. По его словам, целью этого было нанесение поражения России.
Ранее российский президент Владимир Путин говорил, что Зеленский выдвигает определенные требования, но мирным диалогом это не является. Более того, как заметил российский лидер, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры.
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