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Новые автомобили начали дорожать вслед за повышением ставки утильсбора
Новые автомобили начали дорожать вслед за повышением ставки утильсбора - 01.11.2024, ПРАЙМ
Новые автомобили начали дорожать вслед за повышением ставки утильсбора
В октябре — месяце, когда в России поднялись ставки утилизационного сбора — новые автомобили подорожали в среднем на 2–5%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T13:04+0300
2024-11-01T13:04+0300
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. В октябре — месяце, когда в России поднялись ставки утилизационного сбора — новые автомобили подорожали в среднем на 2–5%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на подсчеты дилеров.Как отмечается, производители машин закладывают в цену рост ставок без резких шагов, чтобы на фоне охлаждения спроса выдержать конкуренцию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУчастники рынка считают, что до конца текущего года новые машины могут подорожать еще на 10%.Ранее правительство России утвердило шкалу индексации утилизационного сбора до 2030 года. С 1 октября для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов ставка сбора поднялась на 70–85%.В последующие годы 1 января каждый раз платеж будет индексироваться на 10–20%.
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авто, утильсбор
Экономика, Авто, утильсбор
Новые автомобили начали дорожать вслед за повышением ставки утильсбора
"Коммерсант": из-за роста ставки утильсбора начали дорожать новые автомобили
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ.
В октябре — месяце, когда в России поднялись ставки утилизационного сбора — новые автомобили подорожали в среднем на 2–5%, пишет "Коммерсант"
со ссылкой на подсчеты дилеров.
Как отмечается, производители машин закладывают в цену рост ставок без резких шагов, чтобы на фоне охлаждения спроса выдержать конкуренцию.
Участники рынка считают, что до конца текущего года новые машины могут подорожать еще на 10%.
Названы регионы, где больше всего любят мощные авто
Ранее правительство России утвердило шкалу индексации утилизационного сбора до 2030 года. С 1 октября для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов ставка сбора поднялась на 70–85%.
В последующие годы 1 января каждый раз платеж будет индексироваться на 10–20%.