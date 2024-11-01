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Новые автомобили начали дорожать вслед за повышением ставки утильсбора

Новые автомобили начали дорожать вслед за повышением ставки утильсбора - 01.11.2024, ПРАЙМ

Новые автомобили начали дорожать вслед за повышением ставки утильсбора

В октябре — месяце, когда в России поднялись ставки утилизационного сбора — новые автомобили подорожали в среднем на 2–5%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T13:04+0300

2024-11-01T13:04+0300

2024-11-01T13:05+0300

экономика

авто

утильсбор

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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. В октябре — месяце, когда в России поднялись ставки утилизационного сбора — новые автомобили подорожали в среднем на 2–5%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на подсчеты дилеров.Как отмечается, производители машин закладывают в цену рост ставок без резких шагов, чтобы на фоне охлаждения спроса выдержать конкуренцию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУчастники рынка считают, что до конца текущего года новые машины могут подорожать еще на 10%.Ранее правительство России утвердило шкалу индексации утилизационного сбора до 2030 года. С 1 октября для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов ставка сбора поднялась на 70–85%.В последующие годы 1 января каждый раз платеж будет индексироваться на 10–20%.

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авто, утильсбор