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Новые автомобили начали дорожать вслед за повышением ставки утильсбора - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Новые автомобили начали дорожать вслед за повышением ставки утильсбора
Новые автомобили начали дорожать вслед за повышением ставки утильсбора - 01.11.2024, ПРАЙМ
Новые автомобили начали дорожать вслед за повышением ставки утильсбора
В октябре — месяце, когда в России поднялись ставки утилизационного сбора — новые автомобили подорожали в среднем на 2–5%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T13:04+0300
2024-11-01T13:05+0300
экономика
авто
утильсбор
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. В октябре — месяце, когда в России поднялись ставки утилизационного сбора — новые автомобили подорожали в среднем на 2–5%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на подсчеты дилеров.Как отмечается, производители машин закладывают в цену рост ставок без резких шагов, чтобы на фоне охлаждения спроса выдержать конкуренцию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУчастники рынка считают, что до конца текущего года новые машины могут подорожать еще на 10%.Ранее правительство России утвердило шкалу индексации утилизационного сбора до 2030 года. С 1 октября для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов ставка сбора поднялась на 70–85%.В последующие годы 1 января каждый раз платеж будет индексироваться на 10–20%.
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авто, утильсбор
Экономика, Авто, утильсбор
13:04 01.11.2024 (обновлено: 13:05 01.11.2024)
 
Новые автомобили начали дорожать вслед за повышением ставки утильсбора

"Коммерсант": из-за роста ставки утильсбора начали дорожать новые автомобили

© РИА Новости . Саид Царнаев | Перейти в медиабанкHyundai Grand Santa Fe
Hyundai Grand Santa Fe - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Саид Царнаев
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. В октябре — месяце, когда в России поднялись ставки утилизационного сбора — новые автомобили подорожали в среднем на 2–5%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на подсчеты дилеров.
Как отмечается, производители машин закладывают в цену рост ставок без резких шагов, чтобы на фоне охлаждения спроса выдержать конкуренцию.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Участники рынка считают, что до конца текущего года новые машины могут подорожать еще на 10%.
Продавцы готовят к продаже автомобиль на авторынке - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
Названы регионы, где больше всего любят мощные авто
29 октября, 08:00
Ранее правительство России утвердило шкалу индексации утилизационного сбора до 2030 года. С 1 октября для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов ставка сбора поднялась на 70–85%.
В последующие годы 1 января каждый раз платеж будет индексироваться на 10–20%.
 
ЭкономикаАвтоутильсбор
 
 
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