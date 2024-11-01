https://1prime.ru/20241101/zaveschanie-852537928.html

Кулеба: на Западе просили Зеленского записать видеозавещание перед СВО

Кулеба: на Западе просили Зеленского записать видеозавещание перед СВО - 01.11.2024, ПРАЙМ

Кулеба: на Западе просили Зеленского записать видеозавещание перед СВО

Западные партнеры Киева выразили пожелание, чтобы Владимир Зеленский записал видеозавещание перед началом СВО, сообщил экс-министр иностранных дел Украины... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T07:24+0300

2024-11-01T07:24+0300

2024-11-01T07:24+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Западные партнеры Киева выразили пожелание, чтобы Владимир Зеленский записал видеозавещание перед началом СВО, сообщил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба документальном фильме украинского телеканала ТСН, который опубликован на YouTube.По его словам, в феврале 2022 года перед началом спецоперации министра отговаривали от возвращения в Киев. "Мне послал сообщение один человек, большой друг Украины, и когда я сказал, что возвращаюсь, он сказал: "Ну тогда нужно, чтобы Зеленский записал видеозавещание, на всякий случай", – рассказал бывший министр.Кулеба признал, что народ Украины на протяжении 31 года существенно переоценивал значение своей страны для Соединенных Штатов. По словам экс-министра, относительно серьезные отношения Киева и Вашингтона начались только в первых числах марта 2022 года, когда Украина "не погибла". Россия начала СВО 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что специальная военная операция - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.

https://1prime.ru/20241031/vsu-852530723.html

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украина, владимир зеленский