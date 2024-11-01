Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе разоблачили заявления Зеленского о солдатах КНДР в России - 01.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241101/zelenskiy-852539083.html
На Западе разоблачили заявления Зеленского о солдатах КНДР в России
На Западе разоблачили заявления Зеленского о солдатах КНДР в России - 01.11.2024, ПРАЙМ
На Западе разоблачили заявления Зеленского о солдатах КНДР в России
Украинский лидер Владимир Зеленский своими выдумками про "армию Северной Кореи в России" пытается отвлечь внимание общественности от реальных проблем на... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T09:15+0300
2024-11-01T09:15+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/20/841842018_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_6c648c4f7a923f21ed3126fe74f661a7.jpg
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский своими выдумками про "армию Северной Кореи в России" пытается отвлечь внимание общественности от реальных проблем на Украине. Об этом рассказал кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х."Отвлечение внимания на тему "северокорейских войск в России" выглядит жалким и жестоким. Украинские войска терпят поражение в Донбассе. Зеленский пытается мобилизовать еще 160 тысяч человек", — подчеркнул обозреватель.Кроме того, он упомянул, что киевские "выдумщики" придумали страшную историю про северокорейскую армию для того, что мировое сообщество отвлеклось от отправленных на Украину сотен миллиардов долларов. "Драгоценные жизни потрачены зря", — добавил он.Ранее издание New York Times, ссылаясь на американских чиновников, написало, что пункт "мирного плана" Зеленского о "неядерном сдерживании" России подразумевал передачу Киеву дальнобойных ракет "Томагавк". При этом отмечается, что Зеленский просил оставить этот пункт в секрете и озвучивал его публично.
https://1prime.ru/20241031/lavrov-852528449.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/20/841842018_53:0:1386:1000_1920x0_80_0_0_7b6c12f12fae003cd548a465e11b8f7b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, военная помощь Украине
09:15 01.11.2024
 
На Западе разоблачили заявления Зеленского о солдатах КНДР в России

Христофору: Зеленский пытается отвлечь внимание выдумками о солдатах КНДР

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский своими выдумками про "армию Северной Кореи в России" пытается отвлечь внимание общественности от реальных проблем на Украине. Об этом рассказал кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.
"Отвлечение внимания на тему "северокорейских войск в России" выглядит жалким и жестоким. Украинские войска терпят поражение в Донбассе. Зеленский пытается мобилизовать еще 160 тысяч человек", — подчеркнул обозреватель.
Кроме того, он упомянул, что киевские "выдумщики" придумали страшную историю про северокорейскую армию для того, что мировое сообщество отвлеклось от отправленных на Украину сотен миллиардов долларов.
"Драгоценные жизни потрачены зря", — добавил он.
Ранее издание New York Times, ссылаясь на американских чиновников, написало, что пункт "мирного плана" Зеленского о "неядерном сдерживании" России подразумевал передачу Киеву дальнобойных ракет "Томагавк". При этом отмечается, что Зеленский просил оставить этот пункт в секрете и озвучивал его публично.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
Требование Зеленского передать ВСУ "Томагавки" ошарашило США, заявил Лавров
Вчера, 14:50
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир Зеленскийвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала