https://1prime.ru/20241101/zelenskiy-852539083.html

На Западе разоблачили заявления Зеленского о солдатах КНДР в России

На Западе разоблачили заявления Зеленского о солдатах КНДР в России - 01.11.2024, ПРАЙМ

На Западе разоблачили заявления Зеленского о солдатах КНДР в России

Украинский лидер Владимир Зеленский своими выдумками про "армию Северной Кореи в России" пытается отвлечь внимание общественности от реальных проблем на... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T09:15+0300

2024-11-01T09:15+0300

2024-11-01T09:15+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

военная помощь украине

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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский своими выдумками про "армию Северной Кореи в России" пытается отвлечь внимание общественности от реальных проблем на Украине. Об этом рассказал кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х."Отвлечение внимания на тему "северокорейских войск в России" выглядит жалким и жестоким. Украинские войска терпят поражение в Донбассе. Зеленский пытается мобилизовать еще 160 тысяч человек", — подчеркнул обозреватель.Кроме того, он упомянул, что киевские "выдумщики" придумали страшную историю про северокорейскую армию для того, что мировое сообщество отвлеклось от отправленных на Украину сотен миллиардов долларов. "Драгоценные жизни потрачены зря", — добавил он.Ранее издание New York Times, ссылаясь на американских чиновников, написало, что пункт "мирного плана" Зеленского о "неядерном сдерживании" России подразумевал передачу Киеву дальнобойных ракет "Томагавк". При этом отмечается, что Зеленский просил оставить этот пункт в секрете и озвучивал его публично.

https://1prime.ru/20241031/lavrov-852528449.html

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украина, владимир зеленский, военная помощь украине