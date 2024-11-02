https://1prime.ru/20241102/analitika-852552723.html

Интересный ноябрь: всё ещё будет

Интересный ноябрь: всё ещё будет - 02.11.2024, ПРАЙМ

Интересный ноябрь: всё ещё будет

В пятницу, 1 ноября, рублевые пары завершили торги в плюсе: доллар/рубль вырос на 0,53% до 97,50 руб., евро/рубль - на 0,16% до 105,67 руб., юань/рубль - на... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T08:19+0300

2024-11-02T08:19+0300

2024-11-02T08:19+0300

мнения аналитиков

курсы валют

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нефть

мосбиржа

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. В пятницу, 1 ноября, рублевые пары завершили торги в плюсе: доллар/рубль вырос на 0,53% до 97,50 руб., евро/рубль - на 0,16% до 105,67 руб., юань/рубль - на 0,58% до 13,66 руб. Центральный банк РФ установил официальные курсы на 2 ноября: доллар - 97,4402 руб., евро - 105,8415 рублей.Ключевым фактором влияния на рубль остается ситуация во внешней торговле. Как отметила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова, недавнее ослабление национальной валюты связано со снижением положительного сальдо текущего счета из-за сокращения экспорта при одновременном росте импорта.Нефтяной рынок, несмотря на утренний рост, завершил день и неделю падением на фоне опасений относительно перспектив спроса. По итогам пятницы баррель Brent подешевел на 1,56% до $72,94, за неделю потери составили 3,35%. Давление на цены оказала восходящая динамика доллара и слабая статистика из США, усилившая опасения рецессии.Американский индекс ISM Manufacturing в октябре снизился до минимума с июля - 46,5 пункта против сентябрьских 47,2 пункта и прогноза 47,6 пункта. Особую тревогу вызывает падение подындекса объемов производства до 46,2 с 49,8 пункта. Также существенно снизились показатели складских запасов (до 42,6 с 43,9 пункта) и невыполненных заказов (до 42,3 с 44,1 пункта). При этом индикатор цен вырос до 54,8 с 48,3 пункта, сигнализируя об инфляционном давлении.Октябрьский отчет по рынку труда показал резкое замедление - создано всего 12 тысяч новых рабочих мест против ожидаемых 113 тысяч. Уровень безработицы остался на отметке 4,1%, а рост заработных плат ускорился до 4% в годовом выражении. На статистику повлияли ураганы Хелен и Милтон, нарушившие экономическую активность в юго-восточных штатах.По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных и газовых установок в мире в октябре выросло пятый месяц подряд и достигло 1754 единиц против 1751 в сентябре, что является максимумом за семь месяцев. Считаю, что слабая статистика по американской экономике в сочетании с умеренным ростом буровой активности создает неоднозначную картину для нефтяного рынка в краткосрочной перспективе. Замедление производственного сектора США может негативно повлиять на спрос на энергоносители, однако сдержанный рост числа буровых установок должен ограничить предложение.Геополитическая напряженность между Ираном и Израилем остается высокой. Иранские военные заявляют о подготовке мощного ответа на действия Израиля, а израильская разведка ожидает возможного удара с применением дронов и баллистических ракет в ближайшие дни. Однако рынки пока реагируют сдержанно, вероятно, ожидая, что стороны будут действовать с учетом экономических последствий и международной реакции.По техническому анализу нефть Brent сохраняет потенциал роста до $78 за баррель. Для курса доллара актуальна цель на уровне 98 рублей, учитывая, что цена пять дней колеблется около 97,15 руб. В условиях изолированности от внешних рынков направление рублевых пар будет определяться балансом спроса и предложения валюты.Российский фондовый рынок завершил торги умеренным ростом: индекс Мосбиржи прибавил 0,57% до 2574,71 п., индекс РТС вырос на 0,14% до 832,40 п. Покупатели пытаются удержать рынок от падения, однако в условиях ожиданий повышения ключевой ставки до 23% годовых инвесторам сложно найти аргументы в пользу акций при наличии гарантированной доходности по банковским депозитам. На этом фоне склоняюсь к снижению индекса Мосбиржи ниже 2500 п. до 7 ноября.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, банк россии, нефть, мосбиржа