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Продажи новых легковых авто в России в октябре выросли на 51%

Продажи новых легковых авто в России в октябре выросли на 51% - 02.11.2024, ПРАЙМ

Продажи новых легковых авто в России в октябре выросли на 51%

Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре выросли на 51% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 168,5 тысяч машин, а... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T10:10+0300

2024-11-02T10:10+0300

2024-11-02T10:10+0300

авто

россия

минпромторг

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре выросли на 51% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 168,5 тысяч машин, а совокупные продажи по всем категориям - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличились на 47%, до 199,5 тысяч авто, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК. При этом продажи легких коммерческих автомобилей по итогам октября составили 16,2 тысячи единиц, что на 54% больше в годовом выражении, грузовиков - 13 тысяч (плюс 2%); автобусов – 1,8 тысячи (плюс 56%). "По итогам января-октября 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 541 853 новых автомобиля (до трёх лет), что на 48% больше показателей аналогичного периода прошлого года (1 042 014 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 678 тысяч штук, что на 31% больше показателей января-октября 2023 года", - отметили в Минпромторге РФ. Объём рынка в сегменте легковых автомобилей за январь-октябрь составил 1,3 миллиона машин (плюс 58% в годовом выражении), в сегменте лёгких коммерческих автомобилей – 11,7 тысячи (плюс 38%), в сегменте грузовых автомобилей – 104,2 тысячи (минус 10%), в сегменте автобусов – 16,4 тысячи (плюс 15%).

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авто, россия, минпромторг