https://1prime.ru/20241102/avto-852556433.html

Продажи автомобилей Lada в России в октябре выросли на 4,8%

Продажи автомобилей Lada в России в октябре выросли на 4,8% - 02.11.2024, ПРАЙМ

Продажи автомобилей Lada в России в октябре выросли на 4,8%

Продажи автомобилей Lada в России во втором месяце осени показали рост на 4,8% в годовом выражении, до 42,9 тысячи единиц. С начала года производство... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T11:08+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в России во втором месяце осени показали рост на 4,8% в годовом выражении, до 42,9 тысячи единиц. С начала года производство увеличилось на 33,3% по отношению к аналогичному периоду 2023 года, до 377,9 тысячи авто, следует из заявления пресс-службы "АвтоВАЗа". "По итогам октября в России продано 42 875 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada", - подчеркнули в сообщении.Продажи Lada Largus после перезапуска производства показали в октябре лучший результат года. Так, за месяц пассажирских универсалов продано 2,7 тысячи, что на 47,1% больше результата сентября, продано также 907 фургонов, рост к сентябрю составил 37,8%. Lada Vesta в октябре было продано 9 тысяч. А по итогам января-октября продано 105,2 тысячи Vesta (на 214,9% больше аналогичного периода прошлого года.Продажи Lada Granta в октябре составили 19,9 тысячи автомобилей (рост 11,6% к сентябрю текущего года). По итогам января-октября было продано 175,6 тысячи Granta (рост на 1,6% год к году). Продажи Lada Niva Legend составили 5 тысяч автомобилей (на 15,6% выше, чем в сентябре текущего года). Lada Niva Travel в октябре разошлась тиражом в 4,8 тысячи авто, что на 11,7% выше сентябрьских продаж.Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал журналистам, что автопроизводитель сохраняет планы продаж автомобилей в России в 2024 году на уровне более 450 тысяч.

https://1prime.ru/20241102/avto-852554679.html

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lada, автоваз, авто