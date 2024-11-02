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Водителям дали пять советов, как ездить в непогоду в Москве - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Водителям дали пять советов, как ездить в непогоду в Москве
Водителям дали пять советов, как ездить в непогоду в Москве - 02.11.2024, ПРАЙМ
Водителям дали пять советов, как ездить в непогоду в Москве
Синоптики прогнозируют, что как минимум до 4 ноября в Москве ожидаются мокрый снег и сильный ветер, возможна гололедица. В этой ситуации лучше использовать... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T12:45+0300
2024-11-02T12:45+0300
авто
подержанные авто
погода
дептранс
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Синоптики прогнозируют, что как минимум до 4 ноября в Москве ожидаются мокрый снег и сильный ветер, возможна гололедица. В этой ситуации лучше использовать зимнюю резину или пересесть на городской транспорт, сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно" со ссылкой на ЦОДД.В ведомстве советуют водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, не использовать мобильный телефон во время движения, не парковать машину под шаткими конструкциями, а также не выезжать на дороги на летних шинах.Ранее автоэксперт Егор Васильев рассказал "Прайм", что при подготовке машины к зиме следует проверить аккумулятор, состояние тормозов, уровень масла и состояние антифриза, заменить омывающую жидкость и стеклоочистители.Также будет нелишним заменить воздушный и салонный фильтры, поскольку влажный и холодный воздух будет испытывать большее сопротивление при проходе сквозь них.При этом эксперты советуют автолюбителям ставить на машины зимнюю резину при понижении среднесуточной температуры до плюс 5-7 градусов по Цельсию и при начале постоянных заморозков.
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авто, подержанные авто, погода, дептранс
Авто, подержанные авто, погода, дептранс
12:45 02.11.2024
 
Водителям дали пять советов, как ездить в непогоду в Москве

В Дептрансе Москвы объяснили водителям, как ездить на авто в плохую погоду

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПервый снег в Казани
Первый снег в Казани - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Синоптики прогнозируют, что как минимум до 4 ноября в Москве ожидаются мокрый снег и сильный ветер, возможна гололедица. В этой ситуации лучше использовать зимнюю резину или пересесть на городской транспорт, сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно" со ссылкой на ЦОДД.
В ведомстве советуют водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, не использовать мобильный телефон во время движения, не парковать машину под шаткими конструкциями, а также не выезжать на дороги на летних шинах.
Ранее автоэксперт Егор Васильев рассказал "Прайм", что при подготовке машины к зиме следует проверить аккумулятор, состояние тормозов, уровень масла и состояние антифриза, заменить омывающую жидкость и стеклоочистители.
Также будет нелишним заменить воздушный и салонный фильтры, поскольку влажный и холодный воздух будет испытывать большее сопротивление при проходе сквозь них.
При этом эксперты советуют автолюбителям ставить на машины зимнюю резину при понижении среднесуточной температуры до плюс 5-7 градусов по Цельсию и при начале постоянных заморозков.
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Автоподержанные автопогодадептранс
 
 
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