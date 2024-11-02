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Водителям дали пять советов, как ездить в непогоду в Москве

Водителям дали пять советов, как ездить в непогоду в Москве - 02.11.2024, ПРАЙМ

Водителям дали пять советов, как ездить в непогоду в Москве

Синоптики прогнозируют, что как минимум до 4 ноября в Москве ожидаются мокрый снег и сильный ветер, возможна гололедица. В этой ситуации лучше использовать... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T12:45+0300

2024-11-02T12:45+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Синоптики прогнозируют, что как минимум до 4 ноября в Москве ожидаются мокрый снег и сильный ветер, возможна гололедица. В этой ситуации лучше использовать зимнюю резину или пересесть на городской транспорт, сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно" со ссылкой на ЦОДД.В ведомстве советуют водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, не использовать мобильный телефон во время движения, не парковать машину под шаткими конструкциями, а также не выезжать на дороги на летних шинах.Ранее автоэксперт Егор Васильев рассказал "Прайм", что при подготовке машины к зиме следует проверить аккумулятор, состояние тормозов, уровень масла и состояние антифриза, заменить омывающую жидкость и стеклоочистители.Также будет нелишним заменить воздушный и салонный фильтры, поскольку влажный и холодный воздух будет испытывать большее сопротивление при проходе сквозь них.При этом эксперты советуют автолюбителям ставить на машины зимнюю резину при понижении среднесуточной температуры до плюс 5-7 градусов по Цельсию и при начале постоянных заморозков.

https://1prime.ru/20241029/avto-852426354.html

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авто, подержанные авто, погода, дептранс