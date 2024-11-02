https://1prime.ru/20241102/avto-852561769.html
Очередной рекорд. Продажи одного автобренда взлетели в октябре
Очередной рекорд. Продажи одного автобренда взлетели в октябре - 02.11.2024, ПРАЙМ
Очередной рекорд. Продажи одного автобренда взлетели в октябре
Продажи автомобильного производителя Kia вновь показали рост в октябре - в этот раз на 16%. Эксперты отметили повышенный спрос на большинство автомобилей... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T14:18+0300
2024-11-02T14:18+0300
2024-11-02T14:18+0300
авто
спрос на легковые авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/71/833147189_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8134705a4aeb432bb30c4c84740e7e41.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Продажи автомобильного производителя Kia вновь показали рост в октябре - в этот раз на 16%. Эксперты отметили повышенный спрос на большинство автомобилей бренда, однако особенной популярностью в прошлом месяце пользовались электрокары, сообщает издание 32CARS.RU.Так, продажи электрической Kia EV и подзаряжаемых гибридов выросли на 75% и 65% соответственно. Лидерами названы кроссоверы Kia Sportage (+23,8%), Sorento (+23%) и Telluride (+14%).При этом недавно выпущенный электрический внедорожник EV9 не перетянул на себя внимание от классических моделей. Почти на 40% вырос и спрос на рестайлинговый Kia Carnival. Однако, отметили в издании, компания наблюдала и снижение продаж ряда малогабаритных моделей - например, Kia Niro.
https://1prime.ru/20241102/avto-852558763.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/71/833147189_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a24816d6fead216095ccba1527d12141.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, спрос на легковые авто
Авто, спрос на легковые авто
Очередной рекорд. Продажи одного автобренда взлетели в октябре
"32CARS.RU": рост продаж автомобилей Kia в октябре составил 16%
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ.
Продажи автомобильного производителя Kia вновь показали рост в октябре - в этот раз на 16%. Эксперты отметили повышенный спрос на большинство автомобилей бренда, однако особенной популярностью в прошлом месяце пользовались электрокары, сообщает издание 32CARS.RU
.
Так, продажи электрической Kia EV и подзаряжаемых гибридов выросли на 75% и 65% соответственно. Лидерами названы кроссоверы Kia Sportage (+23,8%), Sorento (+23%) и Telluride (+14%).
При этом недавно выпущенный электрический внедорожник EV9 не перетянул на себя внимание от классических моделей. Почти на 40% вырос и спрос на рестайлинговый Kia Carnival. Однако, отметили в издании, компания наблюдала и снижение продаж ряда малогабаритных моделей - например, Kia Niro.
Водителям дали пять советов, как ездить в непогоду в Москве