https://1prime.ru/20241102/avto-852561769.html

Очередной рекорд. Продажи одного автобренда взлетели в октябре

Очередной рекорд. Продажи одного автобренда взлетели в октябре - 02.11.2024, ПРАЙМ

Очередной рекорд. Продажи одного автобренда взлетели в октябре

Продажи автомобильного производителя Kia вновь показали рост в октябре - в этот раз на 16%. Эксперты отметили повышенный спрос на большинство автомобилей... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T14:18+0300

2024-11-02T14:18+0300

2024-11-02T14:18+0300

авто

спрос на легковые авто

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Продажи автомобильного производителя Kia вновь показали рост в октябре - в этот раз на 16%. Эксперты отметили повышенный спрос на большинство автомобилей бренда, однако особенной популярностью в прошлом месяце пользовались электрокары, сообщает издание 32CARS.RU.Так, продажи электрической Kia EV и подзаряжаемых гибридов выросли на 75% и 65% соответственно. Лидерами названы кроссоверы Kia Sportage (+23,8%), Sorento (+23%) и Telluride (+14%).При этом недавно выпущенный электрический внедорожник EV9 не перетянул на себя внимание от классических моделей. Почти на 40% вырос и спрос на рестайлинговый Kia Carnival. Однако, отметили в издании, компания наблюдала и снижение продаж ряда малогабаритных моделей - например, Kia Niro.

https://1prime.ru/20241102/avto-852558763.html

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авто, спрос на легковые авто