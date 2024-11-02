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Очередной рекорд. Продажи одного автобренда взлетели в октябре - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Очередной рекорд. Продажи одного автобренда взлетели в октябре
Очередной рекорд. Продажи одного автобренда взлетели в октябре - 02.11.2024, ПРАЙМ
Очередной рекорд. Продажи одного автобренда взлетели в октябре
Продажи автомобильного производителя Kia вновь показали рост в октябре - в этот раз на 16%. Эксперты отметили повышенный спрос на большинство автомобилей... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T14:18+0300
2024-11-02T14:18+0300
авто
спрос на легковые авто
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Продажи автомобильного производителя Kia вновь показали рост в октябре - в этот раз на 16%. Эксперты отметили повышенный спрос на большинство автомобилей бренда, однако особенной популярностью в прошлом месяце пользовались электрокары, сообщает издание 32CARS.RU.Так, продажи электрической Kia EV и подзаряжаемых гибридов выросли на 75% и 65% соответственно. Лидерами названы кроссоверы Kia Sportage (+23,8%), Sorento (+23%) и Telluride (+14%).При этом недавно выпущенный электрический внедорожник EV9 не перетянул на себя внимание от классических моделей. Почти на 40% вырос и спрос на рестайлинговый Kia Carnival. Однако, отметили в издании, компания наблюдала и снижение продаж ряда малогабаритных моделей - например, Kia Niro.
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авто, спрос на легковые авто
Авто, спрос на легковые авто
14:18 02.11.2024
 
Очередной рекорд. Продажи одного автобренда взлетели в октябре

"32CARS.RU": рост продаж автомобилей Kia в октябре составил 16%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота автосалонов
Работа автосалонов - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Продажи автомобильного производителя Kia вновь показали рост в октябре - в этот раз на 16%. Эксперты отметили повышенный спрос на большинство автомобилей бренда, однако особенной популярностью в прошлом месяце пользовались электрокары, сообщает издание 32CARS.RU.
Так, продажи электрической Kia EV и подзаряжаемых гибридов выросли на 75% и 65% соответственно. Лидерами названы кроссоверы Kia Sportage (+23,8%), Sorento (+23%) и Telluride (+14%).
При этом недавно выпущенный электрический внедорожник EV9 не перетянул на себя внимание от классических моделей. Почти на 40% вырос и спрос на рестайлинговый Kia Carnival. Однако, отметили в издании, компания наблюдала и снижение продаж ряда малогабаритных моделей - например, Kia Niro.
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