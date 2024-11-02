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Лавров предупредил, чем грозит срыв Киевом договоренностей с Москвой - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Лавров предупредил, чем грозит срыв Киевом договоренностей с Москвой
Лавров предупредил, чем грозит срыв Киевом договоренностей с Москвой - 02.11.2024, ПРАЙМ
Лавров предупредил, чем грозит срыв Киевом договоренностей с Москвой
Срыв киевским режимом договоренностей напрямую отразится на размере оставшихся территорий, предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T10:51+0300
2024-11-02T10:54+0300
спецоперация на украине
сергей лавров
украина
россия
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Срыв киевским режимом договоренностей напрямую отразится на размере оставшихся территорий, предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима", - объяснил министр в ходе XVI Ассамблеи Русского мира.Министр также добавил, что невыполнение договоренностей 2014 года в полном объеме стало причиной включения Крыма в состав России, аналогичная ситуация произошла и с условиями по Донбассу в 2015 году.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20241102/postavki-852553942.html
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сергей лавров, украина, россия
Спецоперация на Украине, Сергей Лавров, УКРАИНА, РОССИЯ
10:51 02.11.2024 (обновлено: 10:54 02.11.2024)
 
Лавров предупредил, чем грозит срыв Киевом договоренностей с Москвой

Лавров: чем дольше Киев срывает договоренности, тем меньше территорий у них остается

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Срыв киевским режимом договоренностей напрямую отразится на размере оставшихся территорий, предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима", - объяснил министр в ходе XVI Ассамблеи Русского мира.
Министр также добавил, что невыполнение договоренностей 2014 года в полном объеме стало причиной включения Крыма в состав России, аналогичная ситуация произошла и с условиями по Донбассу в 2015 году.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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Спецоперация на УкраинеСергей ЛавровУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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