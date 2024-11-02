https://1prime.ru/20241102/dogovorennost-852555715.html

Лавров предупредил, чем грозит срыв Киевом договоренностей с Москвой

Лавров предупредил, чем грозит срыв Киевом договоренностей с Москвой - 02.11.2024, ПРАЙМ

Лавров предупредил, чем грозит срыв Киевом договоренностей с Москвой

Срыв киевским режимом договоренностей напрямую отразится на размере оставшихся территорий, предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T10:51+0300

2024-11-02T10:51+0300

2024-11-02T10:54+0300

спецоперация на украине

сергей лавров

украина

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Срыв киевским режимом договоренностей напрямую отразится на размере оставшихся территорий, предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима", - объяснил министр в ходе XVI Ассамблеи Русского мира.Министр также добавил, что невыполнение договоренностей 2014 года в полном объеме стало причиной включения Крыма в состав России, аналогичная ситуация произошла и с условиями по Донбассу в 2015 году.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

https://1prime.ru/20241102/postavki-852553942.html

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сергей лавров, украина, россия