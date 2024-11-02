https://1prime.ru/20241102/karshering-852558379.html

Эксперт объяснил, почему россияне выбирают каршеринг вместо покупки авто

Эксперт объяснил, почему россияне выбирают каршеринг вместо покупки авто - 02.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему россияне выбирают каршеринг вместо покупки авто

В больших городах эксперты отмечают рост спроса на сервисы каршеринга и, напротив, снижение интереса в покупке собственного автомобиля, рассказал экс-президент... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T12:29+0300

2024-11-02T12:29+0300

2024-11-02T12:29+0300

каршеринг

авто

россия

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. В больших городах эксперты отмечают рост спроса на сервисы каршеринга и, напротив, снижение интереса в покупке собственного автомобиля, рассказал экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Олег Мосеев изданию "Аргументы и факты". "Повышения цен на автомобили привело к тому, что часть жителей мегаполисов перешла на долгосрочную аренду в каршеринге. Спрос на эту услугу устойчиво растет", - объяснил эксперт, добавив, что большую популярность услуга получила именно в мегаполисах, поскольку в больших городах обслуживание автомобиля является особенно дорогостоящим.Кроме того, аренда автомобиля позволяет водителям попробовать разные варианты и определиться с наиболее подходящим. В условиях быстрого роста цен такое решение является наиболее оптимальным для многих автолюбителей.

https://1prime.ru/20241102/avto-852554679.html

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каршеринг, авто, россия