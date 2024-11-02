https://1prime.ru/20241102/konflikt-852566785.html

"Все провалилось". На Западе ожидают нового этапа конфликта на Украине

"Все провалилось". На Западе ожидают нового этапа конфликта на Украине - 02.11.2024, ПРАЙМ

"Все провалилось". На Западе ожидают нового этапа конфликта на Украине

Момент, когда ВСУ потерпят окончательное поражение на фронте уже близок, считает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он заявил в эфире... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T17:33+0300

2024-11-02T17:33+0300

2024-11-02T17:33+0300

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украина

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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Момент, когда ВСУ потерпят окончательное поражение на фронте уже близок, считает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive.По его словам, "конфликт подходит к концу, украинская армия может буквально физически развалиться, и тогда начнется натиск со стороны России, и это то, где мы сейчас находимся".Дэвис считает, что если Запад и далее будет игнорировать реальность, то произойдет момент, когда ВСУ больше не смогут поддерживать свою целостность. Все идет к тому, что Вооруженные силы РФ победят на поле боя.Эксперт также отметил наличие угрозы, что Западу придется признать, что все, что он делал в течение почти трех лет, "все деньги, все заявления, все оружие, все, что у нас было, все лучшее американское и европейское оборудование, все провалилось и было разбито на поле боя, и мы должны с этим смириться".

https://1prime.ru/20241102/vsu-852565240.html

украина

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украина, запад, военная помощь украине, всу, сво