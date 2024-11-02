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"Все провалилось". На Западе ожидают нового этапа конфликта на Украине - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241102/konflikt-852566785.html
"Все провалилось". На Западе ожидают нового этапа конфликта на Украине
"Все провалилось". На Западе ожидают нового этапа конфликта на Украине - 02.11.2024, ПРАЙМ
"Все провалилось". На Западе ожидают нового этапа конфликта на Украине
Момент, когда ВСУ потерпят окончательное поражение на фронте уже близок, считает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он заявил в эфире... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T17:33+0300
2024-11-02T17:33+0300
спецоперация на украине
украина
запад
военная помощь украине
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сво
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Момент, когда ВСУ потерпят окончательное поражение на фронте уже близок, считает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive.По его словам, "конфликт подходит к концу, украинская армия может буквально физически развалиться, и тогда начнется натиск со стороны России, и это то, где мы сейчас находимся".Дэвис считает, что если Запад и далее будет игнорировать реальность, то произойдет момент, когда ВСУ больше не смогут поддерживать свою целостность. Все идет к тому, что Вооруженные силы РФ победят на поле боя.Эксперт также отметил наличие угрозы, что Западу придется признать, что все, что он делал в течение почти трех лет, "все деньги, все заявления, все оружие, все, что у нас было, все лучшее американское и европейское оборудование, все провалилось и было разбито на поле боя, и мы должны с этим смириться".
https://1prime.ru/20241102/vsu-852565240.html
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украина, запад, военная помощь украине, всу, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, военная помощь Украине, ВСУ, СВО
17:33 02.11.2024
 
"Все провалилось". На Западе ожидают нового этапа конфликта на Украине

Дэвис: конфликт на Украине приближается к завершению и полному краху ВСУ

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Момент, когда ВСУ потерпят окончательное поражение на фронте уже близок, считает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По его словам, "конфликт подходит к концу, украинская армия может буквально физически развалиться, и тогда начнется натиск со стороны России, и это то, где мы сейчас находимся".
Дэвис считает, что если Запад и далее будет игнорировать реальность, то произойдет момент, когда ВСУ больше не смогут поддерживать свою целостность. Все идет к тому, что Вооруженные силы РФ победят на поле боя.
Эксперт также отметил наличие угрозы, что Западу придется признать, что все, что он делал в течение почти трех лет, "все деньги, все заявления, все оружие, все, что у нас было, все лучшее американское и европейское оборудование, все провалилось и было разбито на поле боя, и мы должны с этим смириться".
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДвоенная помощь УкраинеВСУСВО
 
 
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