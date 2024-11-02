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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 3 и 4 ноября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 3 и 4 ноября - 02.11.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 3 и 4 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с воскресенья, вырос на 3,37 копейки - до 13,6731 рубля, курс доллара - на 10,97 копейки, до 97,5499 рубля,... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T17:28+0300
2024-11-02T17:28+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с воскресенья, вырос на 3,37 копейки - до 13,6731 рубля, курс доллара - на 10,97 копейки, до 97,5499 рубля, курс евро - на 30,11 копейки, до 106,1426 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курсы валют, банк россии, юань, доллар, евро, рубль
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, Банк России, юань, доллар, евро, рубль
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 3 и 4 ноября
ЦБ: официальный курс юаня - 13,67 рубля, доллара - 97,55 рубля, евро - 106,14 рубля
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с воскресенья, вырос на 3,37 копейки - до 13,6731 рубля, курс доллара - на 10,97 копейки, до 97,5499 рубля, курс евро - на 30,11 копейки, до 106,1426 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.