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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 3 и 4 ноября

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 3 и 4 ноября - 02.11.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 3 и 4 ноября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с воскресенья, вырос на 3,37 копейки - до 13,6731 рубля, курс доллара - на 10,97 копейки, до 97,5499 рубля,... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T17:28+0300

2024-11-02T17:28+0300

2024-11-02T17:29+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с воскресенья, вырос на 3,37 копейки - до 13,6731 рубля, курс доллара - на 10,97 копейки, до 97,5499 рубля, курс евро - на 30,11 копейки, до 106,1426 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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курсы валют, банк россии, юань, доллар, евро, рубль