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Россиянам порекомендовали сократить интервалы замены моторного масла
Россиянам порекомендовали сократить интервалы замены моторного масла - 02.11.2024, ПРАЙМ
Россиянам порекомендовали сократить интервалы замены моторного масла
Автолюбителям не стоит слепо ориентироваться на указания в мануале по машине и менять моторное масло при достижении десяти тысяч километров пробега. Об этом со... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T15:53+0300
2024-11-02T15:53+0300
2024-11-02T15:53+0300
россия
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масло
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Автолюбителям не стоит слепо ориентироваться на указания в мануале по машине и менять моторное масло при достижении десяти тысяч километров пробега. Об этом со ссылкой на слова моториста крупного сетевого сервиса сообщил портал NaAvtotrasse.ru.Отмечается, что стандартный интервал составляет от десяти до пятнадцати тысяч километров, но российские условия требуют более частого обслуживания. В частности в условиях городских пробок мотор работает на холостом ходу длительное время, что увеличивает износ, не влияя на показания одометра.Для более точного определения необходимости замены масла эксперт порекомендовал брать для подсчета моточасы вместо пробега. Современные машины, как правило, имеют встроенные счетчики моточасов. Данное устройство также можно купить в магазине автозапчастей.Моторист также заявил, что для российского рынка автопроизводители существенно снижают интервал замены технических жидкостей, поэтому менять моторное масло при использовании в России лучше не дожидаясь пробега в десять тысяч километров. Он порекомендовал делать это после того, как пробег составит 7,5 тысячи километров.
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россия, авто, обслуживание, масло
РОССИЯ, Авто, обслуживание, масло
Россиянам порекомендовали сократить интервалы замены моторного масла
Моторист рассказал, чем грозит замена моторного масла раз в 10 тысяч километров
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ.
Автолюбителям не стоит слепо ориентироваться на указания в мануале по машине и менять моторное масло при достижении десяти тысяч километров пробега. Об этом со ссылкой на слова моториста крупного сетевого сервиса сообщил портал NaAvtotrasse.ru
.
Отмечается, что стандартный интервал составляет от десяти до пятнадцати тысяч километров, но российские условия требуют более частого обслуживания. В частности в условиях городских пробок мотор работает на холостом ходу длительное время, что увеличивает износ, не влияя на показания одометра.
Для более точного определения необходимости замены масла эксперт порекомендовал брать для подсчета моточасы вместо пробега. Современные машины, как правило, имеют встроенные счетчики моточасов. Данное устройство также можно купить в магазине автозапчастей.
Моторист также заявил, что для российского рынка автопроизводители существенно снижают интервал замены технических жидкостей, поэтому менять моторное масло при использовании в России лучше не дожидаясь пробега в десять тысяч километров. Он порекомендовал делать это после того, как пробег составит 7,5 тысячи километров.
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