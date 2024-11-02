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Россиянам порекомендовали сократить интервалы замены моторного масла

Россиянам порекомендовали сократить интервалы замены моторного масла - 02.11.2024, ПРАЙМ

Россиянам порекомендовали сократить интервалы замены моторного масла

Автолюбителям не стоит слепо ориентироваться на указания в мануале по машине и менять моторное масло при достижении десяти тысяч километров пробега. Об этом со... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T15:53+0300

2024-11-02T15:53+0300

2024-11-02T15:53+0300

россия

авто

обслуживание

масло

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Автолюбителям не стоит слепо ориентироваться на указания в мануале по машине и менять моторное масло при достижении десяти тысяч километров пробега. Об этом со ссылкой на слова моториста крупного сетевого сервиса сообщил портал NaAvtotrasse.ru.Отмечается, что стандартный интервал составляет от десяти до пятнадцати тысяч километров, но российские условия требуют более частого обслуживания. В частности в условиях городских пробок мотор работает на холостом ходу длительное время, что увеличивает износ, не влияя на показания одометра.Для более точного определения необходимости замены масла эксперт порекомендовал брать для подсчета моточасы вместо пробега. Современные машины, как правило, имеют встроенные счетчики моточасов. Данное устройство также можно купить в магазине автозапчастей.Моторист также заявил, что для российского рынка автопроизводители существенно снижают интервал замены технических жидкостей, поэтому менять моторное масло при использовании в России лучше не дожидаясь пробега в десять тысяч километров. Он порекомендовал делать это после того, как пробег составит 7,5 тысячи километров.

https://1prime.ru/20241101/avto-852543589.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, обслуживание, масло