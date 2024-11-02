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“Баг системы”: ипотечникам позволили не платить один обидный налог

“Баг системы”: ипотечникам позволили не платить один обидный налог - 02.11.2024, ПРАЙМ

“Баг системы”: ипотечникам позволили не платить один обидный налог

Россиян, оформивших жилищный кредит до конца 2024 года, освободят от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам. Кого именно... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T02:02+0300

2024-11-02T02:02+0300

2024-11-02T02:02+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Россиян, оформивших жилищный кредит до конца 2024 года, освободят от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам. Кого именно коснется эта мера, рассказала агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.Материальная выгода в случае с ипотекой – это дополнительный доход, который возникает у физлиц из-за экономии на процентах. "То есть это особый налог. Обязанность его уплачивать возникает тогда, когда ставка по кредиту ниже 2/3 от ключевой ставки", - объяснила юрист.На данный момент ключевая ставка составляет 21 процентов. Это означает, что под уплату налога попадают ипотечные договоры с процентной ставкой ниже 14 процентов.Однако обязанность по уплате налога на материальную выгоду при получении кредита на льготных условиях возникает у налогоплательщика далеко не всегда, предупреждает юрист.Она возникает только если между заемщиком и кредитным учреждением имеются либо трудовые отношения, либо взаимозависимость (например, когда одно лицо находится в подчинении у другого, либо имеются родственные связи и т.д.)."Таким образом, несмотря на то, что согласно закону, россиян, которые взяли ипотечный кредит до 2025 года, освободят от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, это не относится к тем, кто получил льготную ипотеку на общих условиях", - говорит Гусятникова.Такие граждане в принципе не обязаны оплачивать указанный налог, уточнила она. Поэтому закон коснется лишь небольшого количества граждан, а именно тех, кто получил ипотеку под низкий процент ввиду того, что состоит с банком либо в трудовых отношениях, либо между банком и гражданином имеется взаимозависимость.Решение освободить от уплаты этого налога тех, кто взял ипотечный кредит до 2025 года, связано с тем, что за последние несколько лет ключевая ставка очень сильно колебалась. Например, летом 2020 года она составляла 4,25%. С 2020 года очень многие граждане оформили ипотеку по низким ставкам, в том числе и сотрудники банков. Было бы несправедливо заставлять их платить дополнительный налог из-за роста ключевой ставки, полагает эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека, налог, эксклюзив