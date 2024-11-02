https://1prime.ru/20241102/nastuplenie-852565715.html

Сырский раскрыл подробности одного из мощнейших наступлений ВС России

Сырский раскрыл подробности одного из мощнейших наступлений ВС России - 02.11.2024, ПРАЙМ

Сырский раскрыл подробности одного из мощнейших наступлений ВС России

Российские подразделения ведут одно из мощнейших наступлений с начала специальной военной операции, заявил главком ВСУ Александр Сырский. Его слова приводит... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T16:53+0300

2024-11-02T16:53+0300

2024-11-02T16:53+0300

спецоперация на украине

александр сырский

украина

вс россии

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российские подразделения ведут одно из мощнейших наступлений с начала специальной военной операции, заявил главком ВСУ Александр Сырский. Его слова приводит украинское издание "Страна.ua"."Активные боевые действия, продолжающиеся в отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений", — признал главнокомандующий украинских сил.В ходе встречи с делегацией ВС Чехии он также прокомментировал текущую ситуацию на поле боя, назвав ее сложной.

https://1prime.ru/20241102/vsu-852565240.html

украина

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александр сырский, украина, вс россии