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Сырский раскрыл подробности одного из мощнейших наступлений ВС России
Сырский раскрыл подробности одного из мощнейших наступлений ВС России - 02.11.2024, ПРАЙМ
Сырский раскрыл подробности одного из мощнейших наступлений ВС России
Российские подразделения ведут одно из мощнейших наступлений с начала специальной военной операции, заявил главком ВСУ Александр Сырский. Его слова приводит... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T16:53+0300
2024-11-02T16:53+0300
2024-11-02T16:53+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российские подразделения ведут одно из мощнейших наступлений с начала специальной военной операции, заявил главком ВСУ Александр Сырский. Его слова приводит украинское издание "Страна.ua"."Активные боевые действия, продолжающиеся в отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений", — признал главнокомандующий украинских сил.В ходе встречи с делегацией ВС Чехии он также прокомментировал текущую ситуацию на поле боя, назвав ее сложной.
https://1prime.ru/20241102/vsu-852565240.html
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александр сырский, украина, вс россии
Спецоперация на Украине, Александр Сырский, УКРАИНА, ВС России
Сырский раскрыл подробности одного из мощнейших наступлений ВС России
Главком ВСУ Сырский: ВС РФ ведут одно из самых мощных наступлений с начала СВО
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российские подразделения ведут одно из мощнейших наступлений с начала специальной военной операции, заявил главком ВСУ Александр Сырский. Его слова приводит украинское издание "Страна.ua".
"Активные боевые действия, продолжающиеся в отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений", — признал главнокомандующий украинских сил.
В ходе встречи с делегацией ВС Чехии он также прокомментировал текущую ситуацию на поле боя, назвав ее сложной.
"Самое опасное". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте