https://1prime.ru/20241102/neft-852552551.html
Эксперт раскрыла, от чего зависят цены на нефть
Эксперт раскрыла, от чего зависят цены на нефть - 02.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыла, от чего зависят цены на нефть
Возврат нефтяных котировок к 80 долларам за баррель зависит не только от политики ОПЕК+, но и от скорости восстановления китайской экономики и от того, как... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T08:13+0300
2024-11-02T08:13+0300
2024-11-02T08:13+0300
энергетика
нефть
сделка опек+
китай
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Возврат нефтяных котировок к 80 долларам за баррель зависит не только от политики ОПЕК+, но и от скорости восстановления китайской экономики и от того, как сложится ситуация на Ближнем Востоке после президентских выборов в США, заявила РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. Стоимость нефти марки Brent в понедельник опустилась ниже 71 доллара за баррель впервые с начала октября, упав более чем на 6%. Однако затем цены выросли. На торгах в пятницу цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла примерно на 3%, вплотную приближаясь к 75 долларам за баррель. "Вернутся ли цены к уровню в 80 долларам за баррель? К этому уровню ценник Brent периодически подскакивает, но в последнее время он служит сопротивлением. Влиять на дальнейшую динамику будет не только политика ОПЕК+, но и скорость восстановления китайской экономики, а также судьба ближневосточного конфликта после выборов в США", – отметила Рокотянская. Нефть на этой неделе приступила к восстановлению на новостях о том, что Минэнерго США готово закупить три миллиона баррелей в стратегический резерв. Как пояснила эксперт, во-первых, новость сигнализировала рынку о том, что крупный покупатель считает достигнутый уровень цен привлекательным. Во-вторых, 3-4 миллиона баррелей – это тот объем, который способен сдвинуть баланс спроса и предложения в мире, а значит и цену тоже, добавила она. "Далее словесными интервенциями поддержал рынок генеральный директор Saudi Aramco. Также вышли данные о недельном сокращении запасов нефти в США и неожиданно позитивная статистика по промышленному производству в Китае – она показала рост впервые за последние полгода. Индекс деловой активности (PMI) в сентябре вырос с 49,8 до 50,1. Отметка в 50 пунктов отделяет рост от спада. Выросли впервые в этом году продажи жилья в стране", – продолжила Рокотянская. Все это может говорить о том, что принятые китайскими властями стимулы постепенно начинают работать, отметила она. Эта страна – ключевой потребитель энергоресурсов в мире, поэтому за состоянием ее экономики следят все нефтетрейдеры, пояснила Рокотянская. "Завершаем неделю возвращением в повестку геополитического риска, который подталкивает ценник еще выше. По сообщению агентства Axios, Иран может нанести удар по Израилю с территории Ирака", – заключила она. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеет так называемые добровольные сокращения.
https://1prime.ru/20241101/neft-852535930.html
китай
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_8c549da9ff0a1d7205ae39e5f729fd24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сделка опек+, китай, ближний восток
Энергетика, Нефть, Сделка ОПЕК+, КИТАЙ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Эксперт раскрыла, от чего зависят цены на нефть
Рокотянская: цены на нефть зависят от ОПЕК+, от Китая и ситуации на Ближнем Востоке
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Возврат нефтяных котировок к 80 долларам за баррель зависит не только от политики ОПЕК+, но и от скорости восстановления китайской экономики и от того, как сложится ситуация на Ближнем Востоке после президентских выборов в США, заявила РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.
Стоимость нефти марки Brent в понедельник опустилась ниже 71 доллара за баррель впервые с начала октября, упав более чем на 6%. Однако затем цены выросли. На торгах в пятницу цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла примерно на 3%, вплотную приближаясь к 75 долларам за баррель.
"Вернутся ли цены к уровню в 80 долларам за баррель? К этому уровню ценник Brent периодически подскакивает, но в последнее время он служит сопротивлением. Влиять на дальнейшую динамику будет не только политика ОПЕК+, но и скорость восстановления китайской экономики, а также судьба ближневосточного конфликта после выборов в США", – отметила Рокотянская.
Нефть на этой неделе приступила к восстановлению на новостях о том, что Минэнерго США готово закупить три миллиона баррелей в стратегический резерв. Как пояснила эксперт, во-первых, новость сигнализировала рынку о том, что крупный покупатель считает достигнутый уровень цен привлекательным. Во-вторых, 3-4 миллиона баррелей – это тот объем, который способен сдвинуть баланс спроса и предложения в мире, а значит и цену тоже, добавила она.
США заказали ежедневные сводки о цене на нефть РФ в контексте санкций
"Далее словесными интервенциями поддержал рынок генеральный директор Saudi Aramco. Также вышли данные о недельном сокращении запасов нефти в США и неожиданно позитивная статистика по промышленному производству в Китае – она показала рост впервые за последние полгода. Индекс деловой активности (PMI) в сентябре вырос с 49,8 до 50,1. Отметка в 50 пунктов отделяет рост от спада. Выросли впервые в этом году продажи жилья в стране", – продолжила Рокотянская.
Все это может говорить о том, что принятые китайскими властями стимулы постепенно начинают работать, отметила она. Эта страна – ключевой потребитель энергоресурсов в мире, поэтому за состоянием ее экономики следят все нефтетрейдеры, пояснила Рокотянская. "Завершаем неделю возвращением в повестку геополитического риска, который подталкивает ценник еще выше. По сообщению агентства Axios, Иран может нанести удар по Израилю с территории Ирака", – заключила она.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеет так называемые добровольные сокращения.