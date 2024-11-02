https://1prime.ru/20241102/neft-852552551.html

Эксперт раскрыла, от чего зависят цены на нефть

Эксперт раскрыла, от чего зависят цены на нефть - 02.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыла, от чего зависят цены на нефть

Возврат нефтяных котировок к 80 долларам за баррель зависит не только от политики ОПЕК+, но и от скорости восстановления китайской экономики и от того, как... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T08:13+0300

2024-11-02T08:13+0300

2024-11-02T08:13+0300

энергетика

нефть

сделка опек+

китай

ближний восток

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Возврат нефтяных котировок к 80 долларам за баррель зависит не только от политики ОПЕК+, но и от скорости восстановления китайской экономики и от того, как сложится ситуация на Ближнем Востоке после президентских выборов в США, заявила РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. Стоимость нефти марки Brent в понедельник опустилась ниже 71 доллара за баррель впервые с начала октября, упав более чем на 6%. Однако затем цены выросли. На торгах в пятницу цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла примерно на 3%, вплотную приближаясь к 75 долларам за баррель. "Вернутся ли цены к уровню в 80 долларам за баррель? К этому уровню ценник Brent периодически подскакивает, но в последнее время он служит сопротивлением. Влиять на дальнейшую динамику будет не только политика ОПЕК+, но и скорость восстановления китайской экономики, а также судьба ближневосточного конфликта после выборов в США", – отметила Рокотянская. Нефть на этой неделе приступила к восстановлению на новостях о том, что Минэнерго США готово закупить три миллиона баррелей в стратегический резерв. Как пояснила эксперт, во-первых, новость сигнализировала рынку о том, что крупный покупатель считает достигнутый уровень цен привлекательным. Во-вторых, 3-4 миллиона баррелей – это тот объем, который способен сдвинуть баланс спроса и предложения в мире, а значит и цену тоже, добавила она. "Далее словесными интервенциями поддержал рынок генеральный директор Saudi Aramco. Также вышли данные о недельном сокращении запасов нефти в США и неожиданно позитивная статистика по промышленному производству в Китае – она показала рост впервые за последние полгода. Индекс деловой активности (PMI) в сентябре вырос с 49,8 до 50,1. Отметка в 50 пунктов отделяет рост от спада. Выросли впервые в этом году продажи жилья в стране", – продолжила Рокотянская. Все это может говорить о том, что принятые китайскими властями стимулы постепенно начинают работать, отметила она. Эта страна – ключевой потребитель энергоресурсов в мире, поэтому за состоянием ее экономики следят все нефтетрейдеры, пояснила Рокотянская. "Завершаем неделю возвращением в повестку геополитического риска, который подталкивает ценник еще выше. По сообщению агентства Axios, Иран может нанести удар по Израилю с территории Ирака", – заключила она. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеет так называемые добровольные сокращения.

https://1prime.ru/20241101/neft-852535930.html

китай

ближний восток

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нефть, сделка опек+, китай, ближний восток