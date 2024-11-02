https://1prime.ru/20241102/obmen-852566527.html
Украина саботирует обмен пленными, заявили в МИД
Украина саботирует обмен пленными, заявили в МИД - 02.11.2024, ПРАЙМ
Украина саботирует обмен пленными, заявили в МИД
Украинская сторона фактически саботирует обмен военнопленными с Россией, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T17:41+0300
2024-11-02T17:41+0300
2024-11-02T17:41+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Украинская сторона фактически саботирует обмен военнопленными с Россией, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова."В настоящее время киевский режим буквально саботирует этот процесс, который был и институционализирован и, собственно говоря, давал результаты", - объяснила она в рамках брифинга по соответствующей теме.Захарова отметила, что Киев намерен участвовать в обмене боевиками, деятельность которых российская сторона характеризует как экстремистскую, террористическую и националистическую.
https://1prime.ru/20241102/konflikt-852566785.html
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мид, обмен пленными, украина, россия
Спецоперация на Украине, МИД, обмен пленными, УКРАИНА, РОССИЯ
Украина саботирует обмен пленными, заявили в МИД
МИД: Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Украинская сторона фактически саботирует обмен военнопленными с Россией, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"В настоящее время киевский режим буквально саботирует этот процесс, который был и институционализирован и, собственно говоря, давал результаты", - объяснила она в рамках брифинга по соответствующей теме.
Захарова отметила, что Киев намерен участвовать в обмене боевиками, деятельность которых российская сторона характеризует как экстремистскую, террористическую и националистическую.
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