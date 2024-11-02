https://1prime.ru/20241102/obmen-852566527.html

Украина саботирует обмен пленными, заявили в МИД

Украина саботирует обмен пленными, заявили в МИД - 02.11.2024, ПРАЙМ

Украина саботирует обмен пленными, заявили в МИД

Украинская сторона фактически саботирует обмен военнопленными с Россией, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T17:41+0300

2024-11-02T17:41+0300

2024-11-02T17:41+0300

спецоперация на украине

мид

обмен пленными

украина

россия

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Украинская сторона фактически саботирует обмен военнопленными с Россией, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова."В настоящее время киевский режим буквально саботирует этот процесс, который был и институционализирован и, собственно говоря, давал результаты", - объяснила она в рамках брифинга по соответствующей теме.Захарова отметила, что Киев намерен участвовать в обмене боевиками, деятельность которых российская сторона характеризует как экстремистскую, террористическую и националистическую.

https://1prime.ru/20241102/konflikt-852566785.html

украина

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мид, обмен пленными, украина, россия