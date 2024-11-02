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Украина саботирует обмен пленными, заявили в МИД - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Украина саботирует обмен пленными, заявили в МИД
Украина саботирует обмен пленными, заявили в МИД - 02.11.2024, ПРАЙМ
Украина саботирует обмен пленными, заявили в МИД
Украинская сторона фактически саботирует обмен военнопленными с Россией, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T17:41+0300
2024-11-02T17:41+0300
спецоперация на украине
мид
обмен пленными
украина
россия
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Украинская сторона фактически саботирует обмен военнопленными с Россией, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова."В настоящее время киевский режим буквально саботирует этот процесс, который был и институционализирован и, собственно говоря, давал результаты", - объяснила она в рамках брифинга по соответствующей теме.Захарова отметила, что Киев намерен участвовать в обмене боевиками, деятельность которых российская сторона характеризует как экстремистскую, террористическую и националистическую.
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мид, обмен пленными, украина, россия
Спецоперация на Украине, МИД, обмен пленными, УКРАИНА, РОССИЯ
17:41 02.11.2024
 
Украина саботирует обмен пленными, заявили в МИД

МИД: Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Украинская сторона фактически саботирует обмен военнопленными с Россией, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"В настоящее время киевский режим буквально саботирует этот процесс, который был и институционализирован и, собственно говоря, давал результаты", - объяснила она в рамках брифинга по соответствующей теме.
Захарова отметила, что Киев намерен участвовать в обмене боевиками, деятельность которых российская сторона характеризует как экстремистскую, террористическую и националистическую.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
"Все провалилось". На Западе ожидают нового этапа конфликта на Украине
17:33
 
Спецоперация на УкраинеМИДобмен пленнымиУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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