https://1prime.ru/20241102/obmen-852567478.html

В МИД раскрыли, как Украина извлекает выгоду от обмена военнопленными

В МИД раскрыли, как Украина извлекает выгоду от обмена военнопленными - 02.11.2024, ПРАЙМ

В МИД раскрыли, как Украина извлекает выгоду от обмена военнопленными

Москва не намерена извлекать выгоду из обмена пленными с Украиной, однако Киев продолжает устраивать "политический перфоманс", рассказала официальный... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T17:54+0300

2024-11-02T17:54+0300

2024-11-02T17:54+0300

спецоперация на украине

мария захарова

мид

обмен пленными

украина

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Москва не намерена извлекать выгоду из обмена пленными с Украиной, однако Киев продолжает устраивать "политический перфоманс", рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Мы всегда акцентируем внимание на то, что данное взаимодействие является гуманитарным, что оно ... не ставит целью достижение каких-либо политических выгод ", - подчеркнула она в рамках онлайн-брифинга по соответствующему вопросу.При этом, добавила Захарова, Украина намеренно превращает процесс в медийный инструмент для пропаганды собственной повестки. Таким образом киевский режим всячески избегает достижения реальных результатов.

https://1prime.ru/20241102/obmen-852566527.html

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мария захарова, мид, обмен пленными, украина