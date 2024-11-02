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В МИД раскрыли, как Украина извлекает выгоду от обмена военнопленными - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В МИД раскрыли, как Украина извлекает выгоду от обмена военнопленными
В МИД раскрыли, как Украина извлекает выгоду от обмена военнопленными - 02.11.2024, ПРАЙМ
В МИД раскрыли, как Украина извлекает выгоду от обмена военнопленными
Москва не намерена извлекать выгоду из обмена пленными с Украиной, однако Киев продолжает устраивать "политический перфоманс", рассказала официальный... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T17:54+0300
2024-11-02T17:54+0300
спецоперация на украине
мария захарова
мид
обмен пленными
украина
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Москва не намерена извлекать выгоду из обмена пленными с Украиной, однако Киев продолжает устраивать "политический перфоманс", рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Мы всегда акцентируем внимание на то, что данное взаимодействие является гуманитарным, что оно ... не ставит целью достижение каких-либо политических выгод ", - подчеркнула она в рамках онлайн-брифинга по соответствующему вопросу.При этом, добавила Захарова, Украина намеренно превращает процесс в медийный инструмент для пропаганды собственной повестки. Таким образом киевский режим всячески избегает достижения реальных результатов.
https://1prime.ru/20241102/obmen-852566527.html
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мария захарова, мид, обмен пленными, украина
Спецоперация на Украине, Мария Захарова, МИД, обмен пленными, УКРАИНА
17:54 02.11.2024
 
В МИД раскрыли, как Украина извлекает выгоду от обмена военнопленными

Захарова: РФ не пытается извлечь политическую выгоду от обмена военнопленными с Киевом

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Работа форума
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Москва не намерена извлекать выгоду из обмена пленными с Украиной, однако Киев продолжает устраивать "политический перфоманс", рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Мы всегда акцентируем внимание на то, что данное взаимодействие является гуманитарным, что оно ... не ставит целью достижение каких-либо политических выгод ", - подчеркнула она в рамках онлайн-брифинга по соответствующему вопросу.
При этом, добавила Захарова, Украина намеренно превращает процесс в медийный инструмент для пропаганды собственной повестки. Таким образом киевский режим всячески избегает достижения реальных результатов.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
Украина саботирует обмен пленными, заявили в МИД
17:41
 
Спецоперация на УкраинеМария ЗахароваМИДобмен пленнымиУКРАИНА
 
 
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