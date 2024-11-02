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Статус партнера БРИКС получили минимум 13 стран, заявили в Индии

Статус партнера БРИКС получили минимум 13 стран, заявили в Индии - 02.11.2024, ПРАЙМ

Статус партнера БРИКС получили минимум 13 стран, заявили в Индии

Статус партнера БРИКС получили минимум 13 государств. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T16:54+0300

2024-11-02T16:54+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноя - ПРАЙМ. Статус партнера БРИКС получили минимум 13 государств. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Как я понимаю, тринадцать стран были приняты в качестве стран-партнеров. Это было решение, которое было коллективно принято странами БРИКС. Статус стран-партнеров отличается от полного членства. Что касается того, был ли этот конкретный вопрос закрыт или нет на данный момент, я понимаю, что эти 13 стран стали странами-партнерами", — сказал он в ходе брифинга МИД Индии. Саммит БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. По итогам мероприятия президент России Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. Он отметил, что будущим странам-партнерам БРИКС направят приглашения и предложения по участию в работе в таком качестве, а по получении положительного ответа будет объявлено кто именно находится в этом списке. БРИКС является межгосударственным объединением, созданным в 2006 году РФ, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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