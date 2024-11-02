https://1prime.ru/20241102/plan-852562284.html

"Что посеешь": на Кипре прокомментировали циничное поведение Зеленского

"Что посеешь": на Кипре прокомментировали циничное поведение Зеленского - 02.11.2024, ПРАЙМ

"Что посеешь": на Кипре прокомментировали циничное поведение Зеленского

Циничное поведение главы киевского режима Владимира Зеленского продиктовано обидой на слив информации о его секретном пункте, считает кипрский журналист Алекс... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T14:49+0300

2024-11-02T14:49+0300

2024-11-02T14:49+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

сша

военная помощь украине

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Циничное поведение главы киевского режима Владимира Зеленского продиктовано обидой на слив информации о его секретном пункте, считает кипрский журналист Алекс Христофору. Об этом он написал в социальной сети Х.Ранее стало известно, что одним из секретных пунктов "плана победы" Зеленского была просьба о передаче ВСУ дальнобойных ракет "Томагавк". Американские чиновники категорично отвергли эту идею, предвидя отношение Москвы к передаче подобного оружия Украине. Киевский глава, в свою очередь, возмутился появлению информации о просьбе в СМИ и заключил, что "между партнерами нет ничего конфиденциального".Христофору припомнил Зеленскому его собственный поступок, когда несколько недель назад он рассекретил подробности своих переговоров с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом."Что посеешь, то и пожнешь", — резюмировал журналист.

https://1prime.ru/20241102/postavki-852562031.html

сша

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владимир зеленский, сша, военная помощь украине