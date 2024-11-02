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"Что посеешь": на Кипре прокомментировали циничное поведение Зеленского - 02.11.2024, ПРАЙМ
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"Что посеешь": на Кипре прокомментировали циничное поведение Зеленского
"Что посеешь": на Кипре прокомментировали циничное поведение Зеленского - 02.11.2024, ПРАЙМ
"Что посеешь": на Кипре прокомментировали циничное поведение Зеленского
Циничное поведение главы киевского режима Владимира Зеленского продиктовано обидой на слив информации о его секретном пункте, считает кипрский журналист Алекс... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T14:49+0300
2024-11-02T14:49+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Циничное поведение главы киевского режима Владимира Зеленского продиктовано обидой на слив информации о его секретном пункте, считает кипрский журналист Алекс Христофору. Об этом он написал в социальной сети Х.Ранее стало известно, что одним из секретных пунктов "плана победы" Зеленского была просьба о передаче ВСУ дальнобойных ракет "Томагавк". Американские чиновники категорично отвергли эту идею, предвидя отношение Москвы к передаче подобного оружия Украине. Киевский глава, в свою очередь, возмутился появлению информации о просьбе в СМИ и заключил, что "между партнерами нет ничего конфиденциального".Христофору припомнил Зеленскому его собственный поступок, когда несколько недель назад он рассекретил подробности своих переговоров с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом."Что посеешь, то и пожнешь", — резюмировал журналист.
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владимир зеленский, сша, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, США, военная помощь Украине
14:49 02.11.2024
 
"Что посеешь": на Кипре прокомментировали циничное поведение Зеленского

Христофору: Зеленский ведет себя цинично, обижаясь на слив секретного пункта

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Циничное поведение главы киевского режима Владимира Зеленского продиктовано обидой на слив информации о его секретном пункте, считает кипрский журналист Алекс Христофору. Об этом он написал в социальной сети Х.
Ранее стало известно, что одним из секретных пунктов "плана победы" Зеленского была просьба о передаче ВСУ дальнобойных ракет "Томагавк". Американские чиновники категорично отвергли эту идею, предвидя отношение Москвы к передаче подобного оружия Украине. Киевский глава, в свою очередь, возмутился появлению информации о просьбе в СМИ и заключил, что "между партнерами нет ничего конфиденциального".
Христофору припомнил Зеленскому его собственный поступок, когда несколько недель назад он рассекретил подробности своих переговоров с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.
"Что посеешь, то и пожнешь", — резюмировал журналист.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
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14:34
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийСШАвоенная помощь Украине
 
 
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