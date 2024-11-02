https://1prime.ru/20241102/plan-852562284.html
"Что посеешь": на Кипре прокомментировали циничное поведение Зеленского
"Что посеешь": на Кипре прокомментировали циничное поведение Зеленского - 02.11.2024, ПРАЙМ
"Что посеешь": на Кипре прокомментировали циничное поведение Зеленского
Циничное поведение главы киевского режима Владимира Зеленского продиктовано обидой на слив информации о его секретном пункте, считает кипрский журналист Алекс... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T14:49+0300
2024-11-02T14:49+0300
2024-11-02T14:49+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
сша
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/74/840967432_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_08d77e7838c639d04151a91fbefa3f78.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Циничное поведение главы киевского режима Владимира Зеленского продиктовано обидой на слив информации о его секретном пункте, считает кипрский журналист Алекс Христофору. Об этом он написал в социальной сети Х.Ранее стало известно, что одним из секретных пунктов "плана победы" Зеленского была просьба о передаче ВСУ дальнобойных ракет "Томагавк". Американские чиновники категорично отвергли эту идею, предвидя отношение Москвы к передаче подобного оружия Украине. Киевский глава, в свою очередь, возмутился появлению информации о просьбе в СМИ и заключил, что "между партнерами нет ничего конфиденциального".Христофору припомнил Зеленскому его собственный поступок, когда несколько недель назад он рассекретил подробности своих переговоров с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом."Что посеешь, то и пожнешь", — резюмировал журналист.
https://1prime.ru/20241102/postavki-852562031.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/74/840967432_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_4532a88d878b14be6770b01a52805706.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, сша, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, США, военная помощь Украине
"Что посеешь": на Кипре прокомментировали циничное поведение Зеленского
Христофору: Зеленский ведет себя цинично, обижаясь на слив секретного пункта
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ.
Циничное поведение главы киевского режима Владимира Зеленского продиктовано обидой на слив информации о его секретном пункте, считает кипрский журналист Алекс Христофору. Об этом он написал в социальной сети Х
.
Ранее стало известно, что одним из секретных пунктов "плана победы" Зеленского была просьба о передаче ВСУ дальнобойных ракет "Томагавк". Американские чиновники категорично отвергли эту идею, предвидя отношение Москвы к передаче подобного оружия Украине. Киевский глава, в свою очередь, возмутился появлению информации о просьбе в СМИ и заключил, что "между партнерами нет ничего конфиденциального".
Христофору припомнил Зеленскому его собственный поступок, когда несколько недель назад он рассекретил подробности своих переговоров с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.
"Что посеешь, то и пожнешь", — резюмировал журналист.
"Хочет смерти": в США предупредили о последствиях поставки одного оружия